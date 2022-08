11. juulil toimus teine Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseradade komisjoni koosolek. Osalema kutsutud komisjoniliikmed olid jahmunud sellest, et ilma eelnevalt teavitamata ei lubatud kohale kutsutud eksperte koosolekuruumi. Olgugi, et kõikide nimed olid meili teel Mustamäe linnaosavalitsusele saadetud ja esimese koosoleku lõpus lepiti vaatlejate osalemine linnaosavalitsusega ka kokku.

„Üks inimene oli koosoleku jaoks kohale sõitnud 200 km kauguselt ja kohapeal takistati füüsiliselt sisenemist, lõpuks lasti meid siiski rahva tungival nõudmisel sisse,“ oli Helena Eenok, MTÜ Eesti metsa abiks juhatuse liige ja ametlik komisjoniliige nördinud.

Viimasel koosolekul oli esindatud ka keskkonna- ja kommunaalameti esindaja. RMK esindaja, kes on maastikukaitseala omanik rahva nimel, ei olnud taaskord kohal, olgugi, et „Reporterile“ antud kommentaaris ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, et kutsed on neile saadetud.

RMK kommunikatsioonispetsialisti Kristiina Viironi kinnitusel ei ole nemad siiani kutset saanud, küll aga osalevad nad esimesel augustil toimuval koosolekul.

11. juulil toimunud koosolekule kohale tulnud eksperte ei soovitud taaskord uksest sisse lubada, lõpuks see rahva nõudmisel siiski õnnestus.

„Olin ette teavitanud, keda palusin koosolekule kaasata ja meile öeldi kohapeal, et ruumi mahub vaid 15 inimest ja kahjuks ei olnud neil võimalik terve Kaja keskuse peale suuremat ruumi leida. See ei vasta tõele, me oleksime saanud vajadusel kas või fuajees istuda, kui mujale poleks mahtunud,“ kommenteeris olukorda Kaire Jakobson, Sütiste metsa seltsi eestvedaja.

Sütiste metsa seltsi esindajad, keda koosolekule ei lubatud. Foto: Sütiste Metsa Selts

„Peale selle, Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kuulub KAH-alade ehk kõrgendatud avaliku huviga alade nimekirja. Kuidas seda rahva kaasamise kohustust siis täidetakse, kui rahvas, kes oma vabast ajast on kohale tulnud, et päästa oma kodumetsa inimeste käest, keda nad on valijatena usaldanud ja kellele oma palgast maksude kaudu palka maksnud?

Millal on riik muutunud oma rahva vastaseks? Kuidas on see saanud juhtuda?“ lisas ta.

Oksana Talisainen, Mustamäe linnaosa valitsuse avalike suhete peaspetsialist:

Mustamäe linnaosa valitsus on püüdnud selles protsessis olla vahendavas rollis, kus osapooled saaks arutelude teel kompromissile jõuda. Protsess pole olnud kõige sujuvam ning pingutame, et ka iga tehniline küsimus laabuks ladusalt. Arusaadavalt on teemas emotsioone palju ning igaühel on õigus oma arvamusele ja selle väljendamisele. Kindlasti pole aga keegi kellegi vastu, lahendus tuleb ikka leida ühiselt.