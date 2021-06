Madalaim veetemperatuur on mõõdetud meres Ristnas, kus veesooja on 12,7 kraadi, ning siseveekogudest Lõve jões 12,2 kraadiga.

Siseveekogudest on kõige soojem veetemperatuur mõõdetud Pärnu jões Tahkuse piirkonnas ja Emajões Kvissentali piirkonnas 23,7 kraadiga.

Ilmad on ilusad ning veekogude rannad nautlejaid täis. Foto: Pixabay

