Kiirtestimisest on koroonaviirusega võitlemises kujunemas üks tähtsamaid meetodeid ja üha rohkem kasutatakse kiirtestidena süljetesti, mis on mugav ja kiire võimalus haiguse olemasolu kindlaks teha või välistada. Tulemus saab selgeks vaid minutite jooksul.

Paraku ei taha COVID-19 viirus meie igapäevaelus osalemisest kuidagi loobuda ja mõjutab nüüdseks paljusid valdkondi. Kahjuks ei ole nakatumise eest täielikult kaitstud mitte keegi, sest juba pikka aega on viidatud võimalusele, et ka vaktsineeritud võivad haigestuda ja nakkust edasi kanda.

Siiski on hea teada, et sülje kaudu tehtavad ja teisedki kiirtestid on nüüdseks kõigile kättesaadavad ning nende hinnadki on muutumas järjest taskukohasemaks. Koroonaviiruse kiirteste on võimalik kiirelt ja mugavalt tellida Esmakaitse e-poest esmakaitse.ee.

COVIDi kiirtest toob kindluse ja südamerahu

Paratamatult nõuab elu viimasel ajal rohkesti kontrollitegevusi, mis tähendab, et ürituste külastajad (või osa neist) peavad tõendama oma nakkusohutust. Paljudes kohtades on võimalik seda teha muu hulgas ka koroonaviiruse antigeeni kiirtestide abil.

„Praegusel ajal on hea mõte hoida ka oma koduses esmaabikapis paari kiirtesti. See annab kindlustunde ja olulise info, kui peaksid ilmnema haiguse sümptomid. Terviseameti soovitusel võiks inimesed kodus kiirtesti teha ka enne riskigruppi kuuluvate inimeste külastamist, näiteks hoolekandeasutuses,“ kirjeldab Mart Maidessoo, esmakaitse.ee esindaja.

Sügistalvisel viiruste võidukäigu hooajal tuleb sagedasti ette, et ühtäkki ilmuvad haiguse sümptomid – nohu, köha, kurguvalu jne.

Minevikus ei pööratud sellele erilist tähelepanu ja öeldi: „See on nohu, läheb mööda!“

Nüüd aga võib samasuguse südamerahu tuua kiirtest, mis näitab vaid mõne minuti jooksul, kas sümptomid viitavad koroonaviirusele või mitte.

Endalt proovi võtmine ei ole keeruline

Kiirtesti tegemine võib esmamulje põhjal tunduda keeruline, meditsiiniline ja ebamugav toiming, eriti juhul, kui seda tuleb teha ninasse asetatava vatitikuga. Tegelikult ei ole testi tegemine kuigi keeruline, kui järgida korralikult kasutusjuhendit. Lisaks on iseendalt proovi võtmine mugavam ja julgem. Eriti lihtne on proovivõtmine siis, kui valida sülje kaudu testimise meetod.

Enamasti on aga just ninaneel koht, kuhu viirus kõigepealt end sisse seab. Seetõttu on paljud kiirtestid siiski varustatud ka pika vatitikuga. Alati ei pea tikku aga väga sügavale ninaneelu suruma (mis on suhteliselt ebamugav), seda eriti siis, kui on avaldunud juba sümptomid. Sümptomite olemasolul on viirus üsna tõenäoliselt hoogsalt paljunemas ka nina eesmises osas.

2in1 COVID-19 kiirtest lubab valida, kas testida süljest või nina kaudu

Uudne kaks-ühes kiirtest lubab testijal ise valida, milline testimeetod on tema jaoks meeldivam, sest EasyDiagnosis 2in1 COVID-19 testi saab läbi viia nii süljematerjali kui ninakaape proovi põhjal.

Kui testi läbiviija soovib tulemust süljeproovi kaudu, siis tuleb koguda väike kogus sülge ja sülitada see kogumisnõusse ja valada kokku testkomplektis kaasas oleva lahusega. Seejärel tuleb lahuse ja sülje segu tilgutada testkassetile.

Hea on teada, et kui valida ninasõõrme kaudu testimine, siis ei pea kartma, et proovivõtt on ebameeldiv. Piisab, kui asetada vatipulk 1.5–2.5 cm sügavusele ja keerutada viis korda vastu ninaseina.

Mõlema meetodi puhul saab tulemust lugeda juba 15 minuti pärast. Testi täpsus on 98%. Ükskõik kumb meetod mugavam või kiirem tundub, kõige olulisem on järgida täpselt kasutusjuhendit.

Kiirtest Wuhan on täpne ja kiire

COVID-19 kiirtest Wuhan on kiirtest, mis tuvastab spetsiifilise SARS-CoV-2 proteiini. Testi tegemine toimub ruttu ja see ei ole kuidagi ebamugav, sest nagu eelmise testi puhul, tohib ka sellel vatitikku kasutada ka nina eesosas või kurgupiirkonnas. Test tulemus tuvastab aktiivse viiruse (alates esimesest päevast, kui algasid sümptomid kuni 14. päevani).

Test on väga tundlik, lausa 96,15% (spetsiifilisus 99,99%). Wuhan kiirtest on juba mõnda aega olnud kasutusel lennujaamades, sadamates ja teistes asutustes kogu Euroopas, sealhulgas ka Eestis.

FlowFlex kiirtest – soodne ja usaldusväärne

FlowFlex kiirtesti abil on samuti võimalik nakkuse puudumine (või selle olemasolu) kiiresti ja mugavalt kindlaks teha. Niiviisi on lihtsam otsustada, mil viisil edasi käituda – kas on tarvis vältida lähikontakte teiste inimestega või mitte. NB! Positiivse tulemuse puhul tuleb võtta ühendust perearstiga.

Enesetestimiseks mõeldud kiirtesti on lihtne ja mugav kasutada. Komplektis on kaasas kõik tarvilik – proovi võib võtta 2,5 cm sügavuselt ninasõõrmest. Tulemus on täpne ja usaldusväärne.

Õigesti läbiviidud test näitab ruttu (ca 10–15 min jooksul), kas testitav on viirusesse nakatunud ja seega nakkusohtlik. Kui organismis on suur hulk viirusetekitajaid, siis ilmub positiivne kontrolljoon pelgalt mõne minuti möödudes.

Hea valik usaldusväärseid COVID-19 kiirteste on saadaval esmakaitse e-poes.