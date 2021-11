Kui siiski tekib vajadus anda haljastujäätmed üle korraldatud jäätmeveo raames, siis tuleb äraveo tellimiseks ühendust võtta valla jäätmevedajaga Eesti Keskkonnateenused AS tel 640 0800 või 1919, andes teada äraantavate haljastujäätmete ligikaudse koguse. Haljastujäätmete vedu toimub 30.novembrini.

Elurikkuse toetamiseks soovitame vähemasti mõnes kohas kinnistul jätta lehed riisumata. Aeglasemalt lagunevaid lehti sobib kasutada näiteks põõsaste all multšina, talvel kaitsevad langenud lehed ka puujuuri külma eest. Lehed pakuvad talvekorterit ka näiteks siilidele, selgrootutele ja aiakahjuritest toituvatele putukatele.

Aia- ja haljastujäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistul lahtiselt aunas.

Sügiseste lehtede kõrvaldamiseks on mitu alternatiivi. Kõige paremini sobivad need kohapeal kompostimiseks, sest nii jõuavad toitained kõige lihtsamini jälle mulda tagasi ning ressursid jäätmete transportimiseks jäävad kulutamata.

Lehtede koristamisse tasub üldiselt suhtuda laisalt – teha seda nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Paikades, kus lehed meid tegelikult ei sega, tasub need jätta looduse loomulikku aineringlusse.

