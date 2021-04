Kuigi inimesed veedavad praegu rohkem aega kodus, jääb puhkus sageli tagaplaanile, sest kodukontoris töötades on töö- ja puhkeaega keeruline eristada. Pikemad tööpäevad ja vähene aeg puhkamiseks suurendavad emotsionaalset stressi. Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina toob välja uued tehnoloogilised lahendused, mis aitavad juurutada tervislikku päevarežiimi.

Mishina sõnul on suurimad stressi allikad informatsiooni üleküllus ja vastutusrikkad tööülesanded. “Kuigi inimesed on kriisi- või pikaaegse stressi olukorras väga vastupidavad, kogeb keha muutusi ja kui see kestab pikalt, võivad kaasneda terviseprobleemid. Praegune aeg on kõigile stressirohke, aga mõned lihtsasti rakendatavad nipid aitavad stressist võitu saada. Selle eelduseks on võime analüüsida olukordi, mis keha kõige rohkem stressi ajavad,” selgitas ta.

Nutikellade uuem tehnoloogia jälgib pidevalt kandja pulssi. Selle abil saab hõlpsasti tuvastada, kui pulss järsult tõuseb või langeb madalamale tavapärasest vahemikust. Jälgides, millal keha on kõige rohkem häiritud, saab analüüsida, mis sellistes olukordades kõige enam muretsema paneb ja kuidas saaks selliseid olukordi vältida. “Kui nutikell annab märku, et südame löögisagedus kiireneb, on inimesel tekkinud ärevust lihtsam tuvastada. Igaüks peab ise leidma viisi rahunemiseks, kuid nutikell aitab tuvastada, kas südame rütmisagedus on normaliseerunud,” lisas Mishina.

Päeva jooksul tekkinud pingeid aitavad leevendada lihtsad õhtused tegevused, näiteks jalutuskäik värskes õhus. Kuna nutikell jälgib kandja pulssi ka kõndimise ajal, saab pulsi ja hingamise näitajate abil hinnata, kas keha sai terve olemiseks piisava füüsilise koormuse.

Stressi leevendab kvaliteetne uni

Stressitaseme tõustes võib une kvaliteet halveneda. See mõjutab inimese sooritusvõimet, emotsionaalset seisundit ja kognitiivseid omadusi. Sageli muutuvad unehäiretega inimesed oma otsustes emotsionaalseks ja reageerivad teravamalt kaaslaste väljaütlemistele.

Tulemusena saavad kahjustada suhted lähedaste või kolleegidega. Abi võib olla une jälgimisest, et saaksite aru, mis kell on õige aeg magama minna, millal magate kõige sügavamalt ja milline aeg on soodsaim ärkamiseks.

“Nutikella abil saab jälgida unekvaliteeti kogu öö jooksul. Näiteks Huawei Watch GT 2 Pro kellas on spetsiaalne funktsioon TruSleep 2.0, mis analüüsib üldist une kvaliteeti pulsi ja hingamissageduse järgi, näidates, millal on uni olnud kõige sügavam ja millal viibis kella kandja peaaegu ärkvel. Sellised digitaalsed une analüüsi tööriistad aitavad tuvastavad ebaühtlase une ja unetuse põhjuseid. Kui unehäired tuvastatud, siis on lihtsam asuda lahendama probleeme, mis neid põhjustavad,” selgitas ekspert.

Näiteks aitab üksikasjalik uneanalüüs mõista, millal on parim aeg magamaminekuks, sest see on iga inimese jaoks individuaalne. Keha on valmis uinumiseks hetkel, kui vabaneb kõige rohkem unehormoone. Kui see hetk möödub, võib magama jäämine põhjustada raskusi.

Mõistes oma keha bioloogilist kella, saame luua selle baasil igapäevase päevakava ning tunda end energilisemana ja paremini puhanuna.

Lisaks aitab nutikell meelde tuletada liigutamise olulisust – kui inimene istub tund aega ühe koha peal, annab rakendus märku, et aeg on püsti tõusta.

Piir töö- ja puhkeaja vahele

Hästi kujundatud kodune töökoht aitab töökohustusi puhkamisest eraldi hoida. Soovitav on vältida selliseid töötegemise kohti nagu diivan või voodi, need peaksid jääma puhkamiseks. Neutraalne koht, mugava kõrgusega laud ja ergonoomiliselt tool aitavad kehal tööajaga kohaneda ja seda puhkeajast eristada.

“Tööaega saab piirata ka nutiseadmetele mõeldud planeerimisvahenditega. Digitaalne kalender ja märkmik aitavad luua ülesannete loendi ja seadistada meeldetuletusi. Tööpäeva ajaline planeerimine soodustab töö õigeaegset lõpuleviimist ja tööpäeva lõpetamist soovitud ajal, mille tulemuseks on efektiivsem töösooritus ja ka puhkamiseks jääb rohkem vaba aega,” tõi Mishina välja.

