Kasvame koos kliendiga. Kui keegi soovib mingit teenust, mida me varem teinud pole – olgu tegu siis mõne uue suuna või eriveosega –, võtame pakkumise vastu, teeme ära.

Nii mõtiskleb Riho Pung, logistikaettevõtte Stark Logistics AS juhatuse liige. „Sest mis see transport siis ära ei ole,“ muigab Riho Pung. „Autod sõidavad, kaubad liiguvad. Paned õue telgi, on ka laoruum olemas.“

Kuigi nii arvajaid ikka leidub, siis logistika on märksa enamat kui ainult auto, kaup ja pikad sõidud. Kemikaalide vedu nõuab omi, toidukaupade vedu omi, ülegabariidiliste kaupade vedu aga hoopis omi tingimusi. Ja vaja pole mitte ainult tooraine tootjani transportida, vaja on veel valmiskaup lõpptarbijani toimetada. Ka kõige keerulisemates oludes – olgu raskuste põhjustajaks siis epideemia, kriis või sõda – peavad veosed ikka liikuma, sihtkohta jõudma.

Hinnasõda ei pea

„Stark Logistics pakubki kliendile täisteenust, vedu uksest ukseni: toome kauba kohale, vajadusel ladustame ja veame väiksemate autodega juba lõpptarbijani,“ lisab Arvo Hallik, Stark Logisticsi finantsjuht.

Kindlasti leiab Eestis odavamaid transpordiettevõtteid kui Stark Logistics. Aga see logistikaettevõte ei pürgigi odavaimaks vedajaks. Sest aina enam on neid, kes väärtustavad muudki peale odava hinna. „Mida suurem on klient, seda nõudlikum ta reeglina on,“ julgeb Arvo Hallik üldistada. Mõnede suurklientidega on logistikafirmal isegi ühised auditid. Kontrollitakse näiteks tuleohutust. Ka autojuhtide oskusi.

Autojuhid peavad valdama võõrkeeli, seljas peavad olema nõuetele vastavad riided. Läinud aastal sai Stark Logistics ka ISO sertifikaadid, mis tõestavad ettevõtte vastavust kvaliteedi- ning keskkonnajuhtimissüsteemile. Seegi on suurettevõtetest klientide poolt kõrgelt hinnatud – mõeldakse teenuste kvaliteedi pidevale parandamisele ning keskkonnajalajälje vähendamisele.

„Igapäevast hinnasõda meie teiste vedajatega ei pea. Meie eelised on kvaliteet ja tarnekindlus. Alati saab kaup kohale toodud, vajadusel ladustatud,“ kinnitab Riho Pung, Stark Logistics AS juhatuse liige.

Eriti oluliseks muutus tarnekindlus pandeemiatingimustes, mil sisse töötatud tarneahelad logisema hakkasid või hoopis katkesid, ettevõtted tahtsid aga tekkinud keerulistes oludes oma laovarusid suurendada. „Eks me tegime siis, mis suutsime, et kliendid rahul oleksid,“ lisab Arvo Hallik.

Tõestuseks finantsjuhi jutule on fakt, et kui enamik ettevõtteid kurtis käibe- ja töömahu vähenemist pandeemia tingimustes, siis Stark Logisticsil need hoopis kasvasid.

Nüüd ka laoteenus

Läinud aasta alguses lahutasid Stark Logisticsi juhid laomajanduse veomajandusest. „See oli protsesside loomulik kulg,“ selgitab Riho Pung, „Varem oli ladustamine meile nagu tugiteenus, aga seoses laovarude suurendamisega tahtis aina enam kliente meilt ka laoteenust, oma kaupade ladustamist.“

Nüüd töötab sama brändi all kaks ettevõtet, lisaks Stark Logistics AS-ile ka Stark Warehousing OÜ. Keila tööstusparki, kus ettevõte tegutseb, rajati ka uus 2700 ruutmeetrine laohall, mis mahutab 3500 euroalust kaupa. Kaks ettevõtte ladu on veel Irus, kus soojas laos on ruumi 2200 euroalusele kaubaga, teine ladu on mõeldud segakaubale. Ladusid teenindab kuus inimest.

„Vastavalt kliendi soovile teeme pakkumisi, võimalik on tellida meilt ainult vedu või vedu koos ladustamise ja komplekteerimisega. Variante on erinevaid, nii nagu meil on erinevaid veokeid ja ladusid,“ selgitab Arvo Hallik. Stark Logisticsi bilansis on 90 sadulveokit, töötajaid on kokku 114.

„Meie autopark on üks suurimaid Eestis. Lisaks tavalistele sadulautodele on meie pargis mitmeid eriotstarbelisi veokeid, nii et täidame kõige erinevamaid tellimusi,“ selgitab Arvo Hallik.

Keilast maailma

Oma asukohaga Keila tööstuspargis on logistikaettevõtte mõlemad juhid väga rahul. „Asukoht Keilas sobib meile väga, sest meie kaks suuremat veosuunda on Skandinaavia ja Kesk-Euroopa. Mõlemale poole on siit väga hea startida. Tallinna ringtee ühendab meid ka kõigi teiste maanteede, sadamate ja lennujaamaga. Nii et asukoht siin on igati loogiline. Pealegi – kontori ja laohoonete pidamine Keilas on märksa soodsam kui Tallinnas. Kasvav Keila elanikkond võimaldab firmal aga vajalikku tööjõudu leida,“ kõneleb Riho Pung firma asukohast.

„Tööstuspargis paiknemine loob aga sünergia, kasvav tööstuspark toob meile ka kliente juurde,“ täpsustab Arvo Hallik. Tööstuspargis olevatest ettevõtetest on praegu Starki kliendid Telko Estonia, Albis Scandinavia, Prysmian… „Suured ettevõtted, kelle logistika peab töötama nagu kellavärk, nõuavad ka meilt täpsust, pidevat ülevaadet kaupade liikumisest ja laoseisust,“ räägib Arvo Hallik klientide nõudmistest.

Sellepärast on firma üles ehitanud IT-lahendused, mis võimaldavad igal hetkel jälgida kaupade liikumist Euroopa maanteedel, samuti pidevat laoseisu. „Ladustatud kaupade liikumise arvutiprogramm on seotud klientide raamatupidamisega, nii et kõik liikumised meie laos kajastuvad kohe ka kliendi raamatupidamises,“ kõneleb Arvo Hallik, lisades, et sellised moodsad lahendused võimaldavad ladudes vastavalt tellija soovile kohe ka kaubapartii komplekteerida, otse näiteks mõnda kauplusesse suunata.

Firma mõlemad juhid usuvad, et ainult moodsate digilahenduste kasutuselevõtt tagab ettevõtte edasise arengu.

Arvamus: logistikafirma seob tööstuspargi tervikuks

Andre Poopuu, Harju KEKi turundusjuht

Hetkel on Keila tööstuspargis kodu leidnud ligi 60 ettevõtet. Stark Logistics on siin nagu sidusettevõte, piltlikult öeldes pusle klots, mille ümber koonduvad teised firmad. Tänapäeval ei saa ju ükski ettevõtja tegutseda ilma logistilise toeta, kaubavedudeta. Ja võib vist liialdamata öelda, et mida suurem on firma, mida rahvusvahelisem ta on, seda enam vajab ta kaubavedajat. Nii et Stark Logistics aitab ka teistel, alustajatel ettevõtetel oma kogemustele tuginedes kasvada, rahvusvaheliseks muutuda.

Olgu siin vaid üks näide lähiminevikust: hiljaaegu kolis meile Pärnust tekstiiliettevõte, kes tooraine toob Lätist, valmistoodangu turustab aga Skandinaaviasse. Tänu tööstuspargi sünergiale näitab see firma nüüd jõudsat kasvu. Harju KEKil, tööstuspargi omanikul, on aga lihtsam leida meile uusi rentnike, kui pargis on juba olemas selline ankurrentnik, kes pakub korraga nii logistika-, laondus- kui komplekteerimisteenust.

Eks tööstuspargi arengule aita kaasa seegi, et oleme logistiliselt väga heas asukohas – pealinnale lähedal, kasvava väikelinna külje all, ringtee ääres.