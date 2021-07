Teisipäeval, 13. juulil heiskas küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljon pidulikul rivistusel Ämari linnakus pataljoni lipu ning alustab seal teenistust täiskoormusega.

“On nii rõõmus kui ka kurb tunne. Maha jätsime aastaid koduks olnud Filtri tee kasarmud, kuid meie teenistus Ämari linnakus on suur samm edasi väljaõppetaristu osas,” ütles staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant Priit Averkin.

“Üksuse sõjaajaks valmistumine muutub oluliselt efektiivsemaks, sest väljaõppealad on kiviga visatavas kauguses. Samuti mõjuvad sõduri moraalile positiivselt kaasaegsed, funktsionaalsed ja ruumikad kasarmud.”

Kolonelleitnant Priit Averkin ütles Harju Elule, et varem Tallinnas Filtri linnakus paiknenud staabi- ja sidepataljon hakkas Ämari linnakusse kolima juba veebruaris, kui talvise kutse ajateenijad alustasid seal teenistust ning sama teeb ka nädala pärast saabuv suvine eelkutse, rekordilise 220 sõduriga.

Filtri linnakus rohkem ruumi

Filtri linnakus saavad nüüd ruumi juurde küberväejuhatuse teised struktuuriüksused, näiteks küber- ja infooperatsioonide keskus. Filtri linnakus oli kaitseväelaste sõnul juba veidi kitsas. Varem Ämari linnakus paiknenud toetuse väejuhatuse logistikapataljon kolis Paldiski linnakusse. Teavituskeskus jääb siiski Tallinnasse. “Eriti kui räägime strateegilise kommunikatsiooni keskusest, mis kajastab kaitseväe tegemisi, on väga oluline, et nad asuvad keset elu,” ütles Averkin, “ent samas nemad liiguvad vaat et kõige rohkem. Nad käivad ju ka brigaadide juures ning muudes väeüksustes.”

Suur samm edasi

Küberväejuhatus koondab endas kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanded on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, lisaks küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Tema sõnul ei ole probleemiks, et staabipataljon asub nüüdsest peastaabist mitukümmend kilomeetrit eemal. “Teine väga oluline moment on, et väljaõppealad on tunduvalt lähemal, Tallinnast sõitmine jääb ära, sellega me hoiame ressurssi kokku,” rääkis Averkin.