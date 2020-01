20. detsembril austati Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsis tublimaid sportlasi, treenereid, spordi edendajaid ning sõpru. Parim naine on Johanna Talihärm Leesilt ning meessportlane Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja Saku vallast. Talihärmi autasu võttis vastu ta ema Maire, Järveoja tunnustuse Saku valla esindaja.

Kui mullu jaanuaris võeti maakonna spordiaasta 2018 kokku filmimuuseumis, siis aasta 2019 kokkuvõte toimus Kolu kõrtsis. Talupojalauad, -toit, -tantsud, tunnustus ning 20 suuremat või väiksemat karikat. Kümned õpetajad, treenerid, juhendajad ning spordirahvas.

Harjumaa spordiliidu juhatuse esimees Jüri Paavel tegi kokkuvõtte 365 päevast. 15. Eestimaa suvemängud peeti juulis Tartus. Harju omavalitsused olid edukad. Suurtest valdadest võttis esikoha Rae, väikestest aga Kiili.

“Omavalitsuste talimängud toimusid Kadrinas. Suurtest valdadest oli tublim Rae, väiksematest oli Kiili Alutaguse järel teisel kohal,” rääkis Paavel. 36. omavalitsuste talimängud peetakse veebruari lõpus ja märtsi alguses Viru-Nigulas. 45. omavalitsuste suvemängud aga toimuvad juulikuus Paides.

Sportlasi ja sportlikke inimesi ei sirgu kunagi, kui puuduvad selleks võimalused ja rajatised. Aastal 2019 valmisid teiste hulgas Aruküla staadion, Saue linna spordihall ning Saku spordikeskus. 2018. lõpus said valmis rajatised Aegviidus ning Raasikul.

HOL-i kultuurinõunik ja KULKA maakonna ekspertgrupi juht Ruth Jürisalu rääkis veidi tunnustuste andmisest. “Toetusi jagatakse neljal korral aastas. Igal korral on summa 30 000 eurot. Taotlusi 110–120 ning spordile on juba kolmandik summast,” ütles Jürisalu. Eelmise aasta viimased tunnustused said Bert Tippi ja Bruno Nopponen Viimsi vallast, Keila Swimclub, rahvusvaheline noorte jalgpalli turniir SpringCup ning Saue spordikeskuse juht Terje Toomsalu.