Eelmisel nädalal üle Eesti linastunud uus kodumaine mängufilm „Soo“ tõi avanädalal kinodesse ligi 14 000 vaatajat, mis on parem tulemus kui ühelgi eelmisel aastal linastunud kodumaisel filmil.

Filmilevitaja Timo Diener võrdles Oskar Lutsu jutustuse põhjal valminud „Soo“ esimese nädala vaatajanumbrit teiste kodumaiste filmidega: „“Soo“ alustas tugevamalt kui ükski sel või eelmisel aastal välja tulnud Eesti film. „Avanädala jooksul ostis kinopileti 13 916 inimest, mis on võrreldav selliste viimasel ajal linastunud ülemaailmsete megahittide nagu „Venom: Carnage alustab“ või „Kiired ja vihased 9“ avanädalavahetuse tulemusega Eesti kinodes.“

Viimaste nädalate kinokülastajate arv annab märku sellest, et inimesed on pärast koroonaaegset kinode mõõnaperioodi taas leidmas tee kinosaalidesse. „Kui vaadata kogu pandeemiaperioodi alates koroona esimesest lainest märtsis 2020, on avanädalal veel parema vaatajanumbri saavutanud vaid üks kodumaine film „O2“, mida käis esimesel nädalal kinos vaatamas 15 694 vaatajat.“

Dieneri sõnul tuleb numbreid kokku lugedes võtta arvesse, et hetkel ei saa kõik Eesti inimesed kinos käia, kui neil puudub koroonapass. „Näiteks „O2“ linastus enne koroonapassi nõuet ja seetõttu ei ole „Soo“ numbrite võrdlemine päris täpne. Samas oli koroonapandeemia juba „O2“ linastumise hetkeks mõnda aega kestnud ja võib eeldada, et pandeemiaeelsel perioodil oleks see film saavutanud veel oluliselt suurema vaatajaskonna.“

Dieneri kinnitusel jäävad kõikide koroonapandeemia ajal linastunud filmide vaatajanumbrid koroonaeelsele ajale tunduvalt alla. Kui koroonaeelsetel aastatel vaatas populaarsemaid Eesti filme kinos 100-150 tuhat inimest, siis 2021. aastal kõige rohkem kinokülastajaid kogunud kodumaine film, Rene Vilbre komöödia „Eesti matus” suutis kinodesse avanädalal tuua 8858 ja kogu linastusperioodi jooksul kokku 43 tuhat vaatajat.

Eelmisel aastal linastunud kodumaistest filmidest populaarsuselt teine oli Ergo Kulla komöödia „Jahihooaeg“, mis kogus avanädalal 10 754 ja kokku üle 40 tuhande vaataja.

Vaatajanumbrite järgi kolmandaks jäi Peeter Simmi lavastatud „Vee peal“ 32 tuhande vaatajaga. Avanädalavahetusel käis kinos filmi vaatamas napilt 5000 inimest.

Timo Dieneri sõnul aitab rahvast kinno tuua tugev film, läbimõeldud kommunikatsioon, aga ka filmikriitikute ja ajakirjanike soe vastuvõtt – Ergo Kulla lavastatud „Soo“ on saanud vägagi positiivse tagasiside nii kinokülastajatelt kui ka meedias. Lisaks on Oskar Lutsu teoste ekraniseeringud alati eestlasi kinno meelitanud. Vahetult enne koroonapandeemia algust esilinastunud “Talve”, mille režissöör oli samuti Ergo Kuld ja stsenarist Martin Algus, kogus avanädalavahetusega ausa 43 049 vaatajat ja kokku 151 000 vaatajat. „Sellist tulemust pole ilmselt võimalik järgi teha niikaua kuni maailmas kestab pandeemia,“ arvas Diener.

Oskar Lutsu 135. sünniaastapäevaks valminud kirjaniku samanimelisel jutustusel põhinev mängufilm „Soo“ on põnevusest pakatav armastusfilm, mis viib meid 1917. aastasse, kui Euroopas möllas Esimene Maailmasõda ja Eesti idapiiri taga lahvatas revolutsioon.

Noor kunstnik Toomas Haava (Franz Malmsten) tuleb Pariisist tagasi venna sootallu, kus mässib ennast tahtmatult konflikti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga (Martin Kork), kes ahistab kohalikku tütarlast Hildat (Hanna-Ly Aavik). Kaunist ja salapärast tüdrukut hüütakse Metskassiks ning edevaloomuline Toomas avastab end äkki keset trillerlikku võitlust armastuse eest, mille panuseks on ei vähem ega rohkem kui tema enda elu. Kokkupõrkes kohaliku jõhkardiga lööb välja Toomase vastuoluline loomus ja tal tuleb nüüd korraga võidelda nii „sookolli“ kui ka iseenda sees kasvava ebakindlusega.

See on ajastufilm ühest maailma-ajaloo murrangulisest hetkest, milles põimub omapärase atmosfääriga põnevuslugu kaasahaarava armastuslooga. Filmist ei puudu ka Lutsu teostele omane huumor ja värvikad kõrvaltegelased. „Soo“ võttepaigad asuvad keset ainulaadset ja lummavat Eesti soomaastikku.

Romantilise põneviku „Soo“ peategelasi kehastavad Franz Malmsten ja Hanna-Ly Aavik. Osades Liis Remmel, Grete Kuld, Märten Matsu, Indrek Taalmaa, Epp Eespäev, Toomas Suuman, Helgur Rosenthal ja Martin Kork. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, kunstnik Annika Lindemann, rekvisiitorid Toomas Zupping ja Alex Klein. Filmi originaalmuusika autor on Mick Pedaja. Tootjad: Taska Film, Kassikuld, Apollo Film Productions, produtsendid: Kristian Taska, Tanel Tatter, Veiko Esken. Filmi levitab Hea Film: Timo Diener ja Lauri Kaare. „Soo“ valmimist toetasid Kultuurkapital, Tartu Filmifond, Postimees, Kanal 2, Apollo TV, DHL, Nõmme Kõrts, A. Le Coq, Rannarootsi ja Citroen.

