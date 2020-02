Sõjamuuseumis mängitakse pühapäeval läbi Vabadussõja lahing

Pühapäeval, 23. veebruaril algusega kell 13 peetakse Eesti sõjamuuseumis– kindral Laidoneri muuseumis Viimsi mõisas peahoone esisel platsil taaslavastuslahing „Lõuna wäerind 1919”, kus matkitakse Vabadussõja lahingutegevust Võrumaal Sänna mõisa ümbruses märtsis 1919.

Seekordse lahingu teeb eriliseks Saaremaa Sõjavara Seltsi poolt autentselkujul taastatud soomusauto osalemine. Lisaks saab mõistagi näha toonast taktikat, relvi ja vorme.

Võitlused Sänna ümbruses toimusid 1919. aastal märtsist maini. See oli kaugeim punkt, kuhu Punaarmeel märtsis 1919. Võru suunal tungida õnnestus. Sänna mõisas 21. kuni 23. märtsini toimunud lahingus lõipeamiselt Võru koolipoistest koosnenud komandandirood (ülem alamkaptenFriedrich Vreeman) 13. läti kütipolgu taganema.

Taaslavastuslahingus osaleb kokku ligi 80 meest ja naist Eestist, Soomest, Lätist, Venemaalt ja Valgevenest. Lahingut korraldavad Eesti sõjamuuseum ja Saaremaa Sõjavara Selts koostöös Viimsi vallaga.

Lahingule järgneb muuseumiõuel vabaõhukontsert ViVa! Eesti 2020, mis toob ühele lavale kokku hulga Viimsis elavaid armastatud muusikuid nagu Rein Rannap, Pearu Paulus, Laura ja paljud teised.

Kõik päeva sündmused ja muuseumikülastus on publikule tasuta. Sõjamuuseum on avatud ka vabariigi aastapäeval, esmaspäeval 24. veebruaril kell 11-16 ning sissepääs on samuti prii.

Vabariigi aastapäeva tähistamine mõne Vabadussõja lahingu taasesitamisega on Sõjamuuseumis juba viiendat aastat jätkuv traditsioon. Lahingut korraldab muuseum koostöös Saaremaa Sõjavara Seltsi ja Viimsivallaga.

NB! Paneme kõigile pealtvaatajatele südamele, et kuigi tegemist on paukmoonaga, ei tohi piirdelindist üle ehk sõjaterritooriumile astuda.