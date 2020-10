Sõjamasin on saabunud tagasi Viimsi mõisa juurde. Fotod Siim Õismaa

Viimsis asuva Eesti Sõjamuuseumi õuele sõitis neljapäeval, 8. oktoobril autentselt taastatud tank T-34. Sõjamasina kinkisid muuseumile viis aastat tagasi poolakad ning seda uuendati nüüd Saaremaal.

Tank alustas neljapäeva hommikul Saaremaalt oma teekonda treileril ja jõudis sõjamuuseumi juurde pärast keskpäeva. Viimased paarkümmend meetrit oma positsioonile muuseumi ees sõitis tank ise.

2015. aastal Poola armeemuuseumi kingitusena Eesti sõjamuuseumi kogusse jõudnud tanki renoveeris kahe aasta jooksul Saaremaa Sõjavara Selts Margus Sinimetsa juhtimisel, kellele see oli seni mastaapseim taoline ettevõtmine. Tank on võimalikult originaalilähedaselt taastatud nii väljast kui seest.

“T-34/85 kinkis sõjamuuseumile 2015. aastal Poola armeemuuseum. See on ehitatud Poolas 1953. aastal Nõukogude Liidu litsentsi alusel ja olnud kasutusel paraadmasinana. Seega ühtegi lahingut ei ole see tank kunagi näinud,” ütles Harju Elule muuseumi info- ja turundusjuht Sandra Niinepuu.

Täies varustuses

Sõjamuuseumi tank pole siiski Eesti ainus ja isegi mitte ainus sõidukorras tank. “Küll aga on muuseumi T-34/85 ainus täiskomplektne omataoline Eestis, kõige originaalilähedasemalt taastatud ja kõige paremas korras. Seega kui keegi vajab tanki filmivõtete või taaslavastuslahingu jaoks, siis on sõjamuuseumi oma kindlasti kõige esinduslikum valik,” selgitas Niinepuu.

Mis oli remondil ja uuendamisel kõige raskem? “See on pigem küsimus Margus Sinimetsale Saaremaa Sõjavara Seltsist, kelle juhtimisel tanki taastamine toimus, aga kuuldavasti oli nende jaoks suurim väljakutse see, et juba üle 30 aasta seisev masin üldse liikuma saada,” teadis info- ja turundusjuht.

Selle pika aja peale olid kõik liikuvad osad läbi roostetanud ja mädanenud. Aga Saaremaa mehed tulid tööga edukalt toime ja tank tegi saabumispäeval ka väikese demonstratsioonsõidu treilerilt maha ja muuseumi ette.

Muuseumile läks tanki taastamine maksma peamiselt materjalide ja varuosade hinna ehk 6193 eurot. Töö tegid Saaremaa Sõjavara Seltsi vabatahtlikud.

Jääb kõigile vaadata

Esialgu jääb korrastatud tank muuseumi välialale Viimsi mõisa ees. Seal saab masinat vaadata tõepoolest iga kell. “Seejuures väga palume tanki peal mitte ronida. Esiteks on see ohtlik ja teiseks kahjustab värvi. Peagi tuleb masina juurde ka vastav silt,” lisas Niinepuu.

Kuna pikalt lageda taeva all seismine ei ole tehnikale mõistagi hea, on tulevikus plaanis tank uude sõjatehnika angaari kolida. Aga see ei juhtu kindlasti enne lähemat poolt aastat.

Millised sõjamasinad järgmisena uuenduskuuri läbivad? Millal võib seda oodata?

“Järge ootab sõjamuuseumi rasketehnika angaaris eksponeeritud Saksa ründesuurtüki StuG III Ausf. G. Veel enne saavad aga tank ja Vabadussõja aegse soomusauto koopia “Estonia” muuseumi õuele veel ühe kaaslase – soomusrongi nr 7 “Wabadus”,” selgitas Niinepuu.

Sõjamuuseumi õuele rajatakse nimelt jupp raudteed, kus soomusrong, mida eelmise aasta jooksul raudteejaamades üle Eesti näha sai, hakkab alaliselt külastajatele avatud olema. See juhtub juba järgmise aasta esimeses pooles.