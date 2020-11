Kolmapäeval, Kaitseliidu asutamise 102. aastapäeval alanud sõjamuuseumi kogumiskampaania eesmärgiks on säilitada taasloodud Kaitseliidu pärandit ning luua võimalused selle uurimiseks ja eksponeerimiseks. Kampaania aktiivne periood kestab Kaitseliidu taasasutamise 31. aastapäevani 17. veebruaril 2021.

Kaitseliit on olnud algusest peale ise väga teadlik oma ajaloo jäädvustamise olulisusest. Kaitseliidu ajalookogu, niinimetatud Kaitseliidu muuseum asutati 21. mail 1998 ja sinna kuulub enam kui 10 000 museaali. Vastavalt kahe organisatsiooni vahelisele kokkuleppele on praegu käimas kogu üleandmine sõjamuuseumile, mis hoolitseb selle korrastamise ja kaasaegsete säilitustingimustega hoidlasse paigutamise eest.

“Eesti Sõjamuuseum on see koht, kuhu Kaitseliidu ajalooga seotud esemed peaksid kuuluma. Mistõttu kutsun üles kõiki staažikaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid oma asjades inventuuri tegema ja meie ajalooga seotud asju muuseumile annetama,” ütles Kaitseliidu ülem.

“Mulle endale on need esemed märgilise tähtsusega – eeskätt käiselint, mida olen aastaid Kaitseliidu üritustel kandnud,” selgitas 1990. aastal Kaitseliidu taasasutajate hulka kuulunud Ühtegi annetuse tausta.

Sõjamuuseum kutsub inimesi üles annetama kõike taastatud Kaitseliidu algusaegade ajalooga seotut, mis vähegi tundub säilitamist väärt – riideid, jalanõusid, vormielemente ning muud isikliku varustuse juurde kuuluvat; samuti aumärke, sümboolikat, dokumente, trükiseid, fotosid, videoid, päevikuid, kirju; ka relvi jne. Loetelu ei ole lõplik ning oluline on lugu, mis asjal rääkida on. Ajaloo seisukohast võib väga väärtuslikuks osutuda kõik alates vormijakist kuni tulemasinani välja.

