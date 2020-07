Kose vallas vanas viljakuivatis toimetav Skulptuurikoda OÜ valmistab nii kõikvõimalikke kivikujusid kui ka purskkaevusid. Vana viljakuivati on maaliline ning romantiline paik.

Selle sees ning ka ümber on nii mõndagi vaatamisväärset. Kui vaadata koda seest, siis valguse käes võib kõigepealt näha kõrgeid seinu, meenutades ehk suurt näituse- või messihalli. Kuivatist loodud koda näeb sõna otseses mõttes lahe välja.

Kõrgetele kiviseintele on ehitatud läbipaistvad seinad ning tulevikus saab hoone ka läbipaistva katuse. Koja sees saab näha purskkaevusid ja erinevaid kujusid.

Skulptuurikoda tegutseb Kuivajõel juba seitsmendat aastat. Koja omanik Kain Rezev kinnitab, et külalised on kõige enam oodatud kevadel ja suvel, sest siis on Skulptuurikojas kõige ilusam. Paljud erinevad purskkaevud vulisevad, sammaste ümber lokkavad viinamarjad, mis ka reaalset saaki kannavad ning kõikjal õitseb palju-palju lilli.

Osta kohapealt või arvutist

Kujusid ning purskkaevusid on kohapeal väga tore vaadata. Kuid Skulptuurikoja põhiline tegevusala pole mitte kauni kunsti näitamine, vaid müümine. Seda nii kodudesse kui ka ettevõtetesse. Lisaks valmistoodangule saab tellida ka just täpselt niisuguse kuju või purskkaevu, mis ehitus- või renoveerimistöö juures üldmuljele just selle õige nüansi lisab.

“Pakume käsitööna valmistatud skulptuure, purskkaeve ja erinevaid ehitusdetaile, mis ei oleks liiga lihtsad,” ütleb kujur.

“Lihtsaim viis tellimiseks on e-kiri. Parim viis tellimiseks on tulla kohapeale ja asja arutada, aga eks kõik oleneb ikka asjast. Kuidas tellimused kliendini jõuavad? Kasutame transpordiettevõtete teenuseid. Seda siis, kui klient ei soovi ise transpordiga tegeleda,” seletab koja omanik.

Lisaks saab külastada veebikodu, kust võib soovija endale kunsti tellida. Samuti müüvad koja tooteid kõik Bauhofi kauplused Eestis. Müügivõrk katab ka Soomet, kuid seal saab Skulptuurikoja purskkaevusid ja kujusid osta Bauhausi kauplusest.

Toodetega saab tutvuda kohapeal.

Kas tehakse kunsti ka eritellimusel? Keerulisemate soovide korral tasub ühendust võtta ja läbi tulla, sest ise uudistades-katsudes saab kõige paremini selgeks, milline taies on just see kõige õigem. “Isegi nii on tehtud, et koju proovitakse nelja-viit õuevaasi, enne kui leitakse see, mis konkreetse kodu juurde kõige paremini sobib. Tellida võib nii kuju kui ka vaasi, purskkaevu kui ka rõdupiirded, kamina- või teesillutusplaate,” seletab ta.

Kahjuks teesillutusplaate enam poodides müügiks ei tehta. “Valmistame ainult jalgradadeks mõeldud plaate. Kui huviline on asju reaalselt näinud, siis on lihtsaim viis tellida läbi e-kirja. Kui ei ole näinud, siis soovitan ette teatades tulla ateljeesse kohale ja asja uurida,” kinnitatakse skulptuurikojast.

Sillutusplaatide müügi kokkutõmbamise põhjus on lihtne: pärast seda, kui Rezev nende valmistamise ja müügiga katset tegi, tuli tal valida – kas jätkata sillutisekivide või kujudega. Mõlemaid tellitakse palju ning mõlema loomiseks ei jagu aega.

Materjalina kasutatakse põhiliselt betooni ja kipsi, nende pinnad viimistletakse aga erinevate materjalidega. Nii Eestis kui ka Soomes on viimasel ajal eelistatum materjal ehk antiik – see on hall kivi, millel tumedad varjundid.

Koja omanik seletab ka, et skulptuuri või purskkaevu hooldus pole üle mõistuse raske. Tootjalt või müüjalt saab selle kohta kindlasti üksikasjalikud juhised. Ka pole kauni purskkaevu pidamine liiga kulukas. Rezevi sõnul kulutab see elektrit umbes samapalju, kui võtaks keskmine lambipirn.

Esimesest purskkaevust suuremaks tootmiseks

Kuidas aga algas tegevus kujude, purskkaevude ning muu sellise maailmas?

“22 aastat tagasi tegin esimese asja endale koju ja sealt see pihta hakkas. Täpsemalt soovisin endale purskkaevu, aga sobivat ei olnud leida,” meenutab kujur. Tõsi küll – üks firma oli valmis mehele purskkaevu Hiinast kohale tooma, aga aega võtnuks kogu see protseduur kolm kuud.

“Tervena kohale jõudmist ei garanteeritud ja raha, mis ma vaatamata sellele maksma pidin, võrdus kahetoalise Mustamäe korteriga, mis oli minu jaoks liiga palju,” meenutab mees. Ei jäänudki muud üle, kui valmistada endale betoonist purskkaev ise. Lisaks valmis toona ka mõni väiksem vaas.

Kunstiharidust kujuril siiski pole. “Kunstikoolides ei ole käinud. Olen modelleerimist ning joonistamist ise harjutanud,” ütleb ta. Aga kõike on korvanud isetegemise tahe ning ettevõtlikkus.

Loomulikult aitasid ja toetasid ka sõbrad. Nad soovitasid noorel mehel enda töid tasapisi ka müüa. Rezev pakkus näidiseid aianduskauplustele ning üllatuseks läksid noore kujuri tööd väga hästi kaubaks. Kui mees midagi teenis, investeeris ta raha vormidesse. Nende valmistamine on kojas kõige rohkem aega ning raha nõudev tegevus. Aga samas saab ühe vormiga pikka aega kujusid valmistada.

Mõned aastad toimetas mees Tallinnas. Seal tegutses ta garaažis, mis jäi aga aja möödudes kitsaks. Seejärel koliti Skulptuurikojaga Rae valda Aruvalla külla. Viimased seitse aastat on ta aga toimetanud Kose vallas Kuivajõe küla vanas viljakuivatis. Alguses olid kant ning hoone üsna metsikud. Seinad kohati auklikud, sest eterniiditahvlid olid lennanud nelja tuule poole. Nüüdseks on hoone ja selle ümbrus korrastanud.

Millised on suuremad asjad ja kujud, mida Kuivajõelt tellitud? “Suurim monoliitne skulptuur on meil karu skulptuur ja kaalub ligi tonn. Samas purskkaevud koosnevad detailidest ja suurim on 3,5-meetrise diameetriga. Kui valmistada detailidest, siis piiri ei ole, aga kui asi peaks olema ühest tükist, siis oleme teinud kuni tonniseid skulptuure ja detaile,” seletab kujur. Tema sõnul on Eesti asulate avalikus ruumis Kuivajõe Skulptuurikojas valmistatut päris palju, sest tegutsetud on juba piisavalt kaua.

Loomulikult ei toimeta mees kojas päris üksi – kõik valmistatakse kohapeal ise, aga hooajati on ka abilisi. Tulevikus plaanitakse abilisi ka kohapeal koolitama hakata, praegu seda veel ei tehta. “Kohe kui saavad valmis ruumid selleks otstarbeks, loodetavasti poole aasta või aasta pärast,” arvab Rezev. Kui aga inimene sooviks ise omale kohapeal purskkaevu valmistada? “See on keeruline, kuna tööetappe on väga palju ja protsess mudelist tooteni võib kesta mitu kuud, seetõttu me seda võimalust praegu pakkunud pole,” ütleb kujur.

Skulptuurikoda OÜ

• ateljee Kuivajõe küla, Kose vald, Harjumaa, 75123

• GPS 59.180436 25.099161

• telefon 5591 5112

• e-mail info@skulptuurikoda.ee

• www.skulptuurikoda.ee