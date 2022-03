Sellel Ukrainale väga traagilisel hetkel on maailma pilgud ja objektiivid suunatud peamiselt ühele inimesele. See inimene on Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, Ukraina riigi juht.

Endine koomik, kes on tõelise riigimehena üles astunud, et võidelda ja kaitsta oma kodu venelaste eest, pälvides samal ajal imetlust kogu maailmas. Talle on korduvalt pakutud võimalust lahkuda Ukrainast, juhtida võitlust mõne välisriigi territooriumilt, aga ikka on ta vastanud – andke tankitõrjerakette, mitte lennuk. Kui paljud maailma presidendid talitaksid tema eeskujul?

Tumeda ülikonna ja valge särgi on Volodõmõr Zelenskõi vahetanud maskeerimisriietuse vastu. Järjest enam tuhanäolisena näiv Zelenskõi on rõhutanud mitmes saates, et seisame vaenlasega koos, kirjeldades end kui sissetungijate sihtmärki nr 1, tema abikaasat Olenat sihtmärgina number 2.

Kes sa oled, sihtmärk number 2?

Olena Zelenska on sündinud Ukraina keskosas, 640 000 elanikuga (andmed olla muutunud) Krõvõi Rigis (endise nimega ka kui Krivoy Rog). Kuna nad on presidendiga ühevanused – mõlemad on 44 aastat vanad –, olid nad ka klassikaaslased. Olena Zelenska lõpetas Krõvõi Rigis ka ülikooli ja on hariduselt stsenarist. Kuigi naine olla olnud esialgu mehe poliitiliste püüdluste vastu, on ta nüüd, kui see on tõepoolest oluline, tema kõrval, presidendi lähim ja vankumatum liitlane Venemaa vägede sissetungi ajal.

Ka maailma moeajakirjad armastavad oma esikaantel Ukraina esileedit Olena Zelenskat just tema rahvusliku stiili pärast. Fotod internet

Rahva hulgas on Olena väga populaarne. Kuna ka tema inglise keel on veatu, peetakse Olenat üheks Ukraina mõjukamaks naiseks mitte ainult ametinimetuse tõttu. Zelenska algatas 2019. aasta detsembris Ukraina naiste kolmandal kongressil peetud kõnes dünaamilise ja diplomaatilise nõukoja Ukraina ühinemise G7 rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse algatusega. Tema tööks on olnud koolitoitlustussüsteemi reform ja algatus ukraina keele levitamiseks kogu maailmas, tehes samal ajal kampaaniat barjäärivaba ühiskonna nimel.

Tema sõnad rahvale

Ja nagu Zelenskõi, on ka Zelenska astunud sotsiaalmeediasse, et kõnetada oma riiki nendel sõjast räsitud aegadel. Reedeses postituses, mis oli kirjutatud koos helkiva Ukraina lipu kujutisega, ütles ta: „Mu kallis rahvas, ukrainlased! Ma vaatan täna teid kõiki – kõiki, keda näen televiisoris, tänavatel, internetis. Ma näen teie postitusi ja videoid. Ja tead mida? Sa oled imeline. Olen uhke, et elan koos teiega ja samas riigis… Täna pole mul paanikat ega pisaraid. Ma jään rahulikuks ja enesekindlaks. Minu lapsed vaatavad mind, ma olen nende kõrval ja oma mehe kõrval ja sinuga. Ma armastan sind! Ma armastan Ukrainat!“

Teises avalduses pärast konflikti algust postitas Zelenska pildi lapsest, kes oli mähitud tekkide sisse. Ta kirjutas: „See laps sündis Kiievi pommivarjendis. See pidi toimuma täiesti teistsugustes tingimustes, rahuliku taeva all. Seda peaksid lapsed nägema. Aga peaasi on, et vaatamata sõjale olid tema kõrval meie tänavatel arstid ja hoolivad inimesed. Teda kaitstakse ja hoitakse. Sest te olete uskumatud, kallid kaasmaalased. Meie oleme armee, sõjavägi oleme meie. Ja pommivarjendites sündinud lapsed elavad rahulikus riigis, mis on ennast kaitsnud.“

Olena ja Volodõmõr Zelenskõil endil on kaks last, Oleksandra ja Kõrõlo.

Abi Ukraina küsimustes

Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis aitama inimesi Ukraina küsimustes.

Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis andma inimestele infot Ukrainaga seotud küsimustes. Konsulaarabi küsimustes on Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele kontaktiks ööpäev läbi avatud konsulaarabi telefon +372 5301 9999. Riigiinfo telefoninumber välismaalt helistades on +372 600 1247.

Siseminister Kristian Jaani märkis, et on väga oluline, et nii Eestis näiteks reisil viibivad ukrainlased kui ka Eestis elavad ja töötavad ukrainlased ning nendega seotud inimesed saaksid vajadusel küsida ametlikku infot.

„Riigiinfo telefon 1247 on selleks õige koht. Seal töötavad head professionaalid, kes oskavad leida küsimustele vajalikud vastused kas kohe või on siis valmis neid otsima, et hiljem küsijale tagasi helistada,“ selgitas siseminister.

Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnul koondab riigiinfo telefon vastuseid erinevatest ametkondadest, et anda helistajatele esmast infot, mis neil on vaja, et Ukrainas toimuvaga seoses toime tulla. Tema sõnul on ministeeriumid esialgsed võimalikud murekohad oma haldusalas kaardistanud, sisendi andnud ja info hoitakse pidevalt ajakohasena.

Kõnekoormus on riigiinfo telefonil 1247 tavapärane ja jätkuvalt saab numbrilt infot ka koroonaviirusega seonduvalt ning samuti maantee, keskkonna ja päästeala küsimustes.

„Meie eesmärk on, et keegi ei jääks oma mure ja küsimustega üksi ning isegi siis, kui operaatorid kohe vastata ei oska, siis leiame need vastused ja helistame inimesele tagasi,“ kinnitas Kätlin Alvela.