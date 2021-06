Alates 1. juunist 2021 laienes Selveri kojuvedu Pärnu- ja Viljandimaale. See tähendab, et e-Selveri teenust saab kasutada kogu Eestimaal, välja arvatud väikesaartel.

Laienemisega on Selver ainuke Eesti e-pood, mis toob kulleriga kauba koju igasse Mandri-Eesti maakonda kogu selle ulatuses.

Selver AS-i juhatuse liikme Kristi Lombi sõnul on viiruskriisi ajal muutunud inimesed liikuvamaks ning Selver soovib enda klientidele olemas olla vaatamata nende asukohale. “Mul on hea meel, et sellest suvest saab tellida meie toidukorvi koju igas Eestimaa nurgas,” ütles Kristi Lomp.

E-Selver panustab kasutajasõbralikkusesse

Lisaks kõige laiemale levikule pälvis Selver tänavu kõige kasutajasõbralikuma e-poe tiitli toidu ja joogi kategoorias. Juhatuse liige Kristi Lomp ütles, et tunnustus ei tulnud üllatusena, sest Selver on e-kaubanduse arengusse viimased kuus aastat väga aktiivselt panustanud.

“Meie eesmärk on olla internetikaubanduse suunanäitaja ning esimese üle-eestilise e-poena oleme liikunud suure sammu selle täitmise suunas,” sõnas Kristi Lomp.

E-Selverist päeva esimeses pooles tehtud tellimuse saab kätte juba samal päeval kas kulleriga koduuksele – ka kontaktivabalt – või väljastusega kaupluse infoletist.

E-Selveri klientidel on võimalus tellimust tehes valida, kas kaup pakitakse kile- või paberkotti. Pakendisoovist tuleb märku anda tellimuse ostukorvi vaates, täites tärniga kastike “Soovin, et kilekoti asemel pakendatakse tooted paberkotti”.

E-Selveri kliendil on võimalus ka tellimuse teekonda jälgida. Kui kaup on kokku pakitud, bussi tõstetud ning see hakkab kauplusest kliendi poole liikuma, hakkab ka klient kaardil liikuvat bussi nägema. Kaardi link saabub koos tellimuse kinnituse ja arve-saatelehega.

Kaart uueneb iga 20 sekundi järel.

Lisaks laiale valikule toidu- ja tööstuskaupadele toob e-Selver koju kätte ka suure kodutehnika nagu külmkapid, pesumasinad, telerid, aga ka mängukonsoolid.

Kojuveograafik

Harju-, Rapla-, Pärnu-, Tartu-, Lääne-Viru- ja Ida-Virumaale saab tellida e-Selverist igapäevaselt. Lääne-, Järva-, Jõgeva-, Põlva-, Võru-, Valga-, Saare-, Viljandi- ja Muhumaale toob e-Selver toidu kohale kolmel päeval ning Hiiumaale kahel päeval nädalas.

Kuidas osta?

• Logi Partnerkaardiga kliendina e-Selverisse või alusta ostmist külalisena.

• Broneeri kauba kättesaamise aeg ja koht.

• Vali kaubad välja ja lisa need ostukorvi.

• Kontrolli ostukorvi sisu ja maksa internetipangas.

• Tule broneeritud ajal kaupadele järele või võta need kullerilt vastu enda valitud kohas.

Kojuvedu

• Kiirkuller (Tallinn) E–P 9–10, 10–11, 11–12, 12–13, 13–14, 14–15, 15–16, 16–17, 17–18, 18–19, 19–20, 20–21, 21–22

• Tallinn ja Harjumaa E–P 10–12, 12–14, 14–16, 16–18, 18–20, 20–22

• Tartu ja Tartumaa E–P 10–12, 12–14, 14–16, 16–18, 18–20, 20–22

• Raplamaa E–P 11–13, 13–15, 17–19, 19–21

• Pärnu ja Pärnumaa E–P 10–12, 12–14, 14–16, 16–18, 18–20, 20–22

• Viljandimaa E, K, R 11–13, 13–15, 17–19, 19–21

• Ida- ja Lääne-Virumaa E–P 11–13, 13–15, 17–19, 19–21.

• Jõgeva- ja Valgamaa T, N, P 11–13, 13–15, 17–19, 19–21

• Järva-, Põlva- ja Võrumaa E, K, L 11–13, 13–15, 17–19, 19–21

• Läänemaa T, N, L 11–13, 13–15, 17–19, 19–21

• Hiiumaa K, R 17–19, 19–21

• Saare- ja Muhumaa E, K, R 15–18, 18–21