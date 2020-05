Selver avas koostöös Cleveroniga robottoidukapi, mis võimaldab klientidel e-poe tellimused kontaktivabalt kätte saada. Esimene robootiline Selvekapp asub Peetri Selveri parklas Tartu maantee ääres Tallinna väljasõidul.

Eriolukorra seljatanud, saame täie kindlusega öelda, et e-Selver on täielikult järjekorravaba e-pood. Oleme oma tööprotsessid viimistlenud selliseks, et päeva esimeses pooles tehtud tellimuse saab kätte samal päeval. Ka ootamatult suure nõudluse korral garanteerime selle, et Selveri e-poe ukse taha järjekordi enam ei teki. Lisanduva Selvekapiga tekib veel üks võimalus toidu- ja ka tööstuskaupade kiireks ja mu-gavaks kättesaamiseks,” ütleb Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on rõõmustav näha, kuidas innovatsioonile avatud ettevõtted Cleveroni tehnoloogiat aina enam ka Eestis kasutusele võtavad. „Selveri ja Cleveroni tõi kokku ühine eesmärk – soov pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi. Kõik Cleveroni too-ted, olgu tegu lihtsa pakikapiga bussipeatuses või robootilise toidukapiga, peavad olema lõppkasutajale mugavad ja säästma nende aega. Täpselt sama soovib pakkuda ka Selver,“ lisas Kütt.

Selvekapist kauba kättesaamiseks tuleb e-Selveri veebikeskkonnas valida kauba kättesaamise kohaks “Tulen Peetri Selveri Selvekappi järele” ning valida sobiv ajavahemik.

Selvekapi ajaaknad on pikemad kui kojutarne puhul – kaupa saab Selvekapis hoida kaks ja pool tundi. Selvekapp väljastab kaupu neljas ajaaknas kell 10.30–22.00. Kui tellimus jõuab kappi, saab klient oma telefoni SMSi, milles on kauba kättesaamiseks vajalik PIN-kood. Kauba saab kätte pärast PIN-koodi sisestamist. Robottoidukapil on mitu erinevas temperatuuris tsooni – tellida saab ka jahe- ja sügavkülmatooteid.

Selvekapi tarneviis on saadav vaid Partnerkaardiga e-Selverisse sisse loginud kliendile, kes on vähemalt 18-aastane.

Eestis kõige kasutajasõbralikumaks valitud e-Selver on kättesaadav ligi 800 000 Eesti inimesele. E-Selver on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-toidupood.

E-Selveri kullerid toovad tellimusi koju kätte Tallinnas ja enamikul Harjumaal, Raplas ja poolel Raplamaal, Pärnus ja Pärnu ümbruses, Tartus ja Tartu lähivaldades.

Tellimusi väljastatakse ka 13 Selveri kaupluse infoletist, millest uusimad on Kadaka Selveri väljastuspunkt Tallinnas, Anne Selveri väljastuspunkt Tartus ja Suurejõe Selveri väljastuspunkt Pärnus. Lisaks laiale valikule toidukaupadele toob e-Selver koju kätte ka suure kodutehnika nagu külmkapid, pesumasinad ja telerid, aga ka autokaubad, mängukonsoolid, raamatud, sportimisvahendid ja palju muud.

Maksta saab kõigi Eesti levinumate pangalinkide kaudu või krediitkaardiga. Osa saab alati ka kõigist Selveri sooduskampaaniatest ja e-poe eripakkumistest.

Eesti kapitalil põhinevasse Selveri jaeketti kuulub Eesti suurima kojuveopiirkonna ja käibega e-pood ning 53 kauplust, mille all on 101 000 ruutmeetrit müügipinda. Selveri kett kuulub börsiettevõtte Tallinna Kaubamaja gruppi.

Selver annab tööd ca 3000 inimesele. 2019. aasta müügitulu oli 469,4 miljonit eurot ning kliendid tegid aasta jooksul 40,3 miljonit ostu. 1995. aastal asutatud kodumaine super- ja hüpermarketite kett Selver tähistab tänavu 25. sünnipäeva.