Eelmise nädala neljapäeval, 28. juulil kogunes Tallinnas Academic Food Labis kümneliikmeline hindamiskomisjon, et valida välja Eesti parimad talutooted. Hindamisel oli neid sel korral rekordkogus.

2022. aasta parim talutoit selgitati välja üheksas kategoorias ning sel aastal oli konkursile hindamiseks saadetud seni suurim hulk tooteid – 108. Hindamiskomisjoni külastas ka maaeluminister Urmas Kruuse, kes kinnitas, et parima talutoidu valimise konkurss on väga oluline meie toidutootjate, kohalike ettevõtjate jaoks. „On märkimisväärne, et sel aastal valitakse parimaid rohkem kui 100 toote seast. See näitab, et meie maaelu edeneb, kohalikud ettevõtted arenevad ja toidutööstus muutub mitmekesisemaks,“ sõnas maaeluminister.

Parima talutoidu üldvõitja avaldatakse kolmandal septembril toimuval suurel talutoidu laadal „Maa tuleb linna“. Peale selle auhinnatakse seal pidulikult kõiki parima talutoidu kategooriate võitjaid. Suurele talutoidu laadale oodatakse kõiki, kes peavad lugu heast ja kohalikust toidust. Harjumaalt pälvis parima tervisetoode tiitli Madila Mahe tudraõli.

2022. aasta parima talutoidu kategooriate võitjad on:

Parim alkoholivaba jook: Öselwise OÜ – Wösel rabarberi-vaarika Shrub (Saaremaa);

Parim juust: Andre juustufarm – Andre Musc Old (Tartumaa);

Parim piimatoode: Nopri Talumeierei OÜ – Mustika kissellimaius (Võrumaa);

Parim maius: Minna Sahver – Rabade maitsed, Minna mahe marmelaad tumedas šokolaadis (Raplamaa);

Parim valgutoode: Sigwar OÜ – täissuitsuvorst Sigwar (Ida-Virumaa);

Parim alkoholiga jook: Öselwise OÜ – Söul Gin 12 Botanicals (Saaremaa);

Parim lisand: Marjatar OÜ – puravikusinep (Läänemaa);

Parim tervisetoode: Madila Mahe – tudraõli (Harjumaa);

Parim pagaritoode: Samliku Pekker OÜ – seemneleib (Pärnumaa).