Vallavanem avaldas lootust, et projekt liigub sama ladusalt edasi ning mõne aasta pärast saab Tiskre põhikooli ja lasteaia pidulikult avada. Nii kool kui ka lasteaed peavad valmima 2023. aastal.

Harku vallavanema Erik Sandla sõnul täidab arhitektuurikonkursi võidutöö sellele seatud ootusi – tulemus on valla avalikku ruumi rikastav arhitektuurselt silmapaistev terviklahendus. “Samuti vastab see võistluse lähteülesandele, mille kohaselt peab loodav õpikeskkond olema nüüdisaegne ja toetama iga õppija ning lasteaialapse nii individuaalset kui ka sotsiaalset arengut,” lisas Sandla.

Eraldi sissekäigud raamatukokku, noortekeskusesse ja spordisaali võimaldavad neid ruume mugavalt kasutada ka majavälistel isikutel. Samuti on õnnestunud koolihoone plaanilahendus ja kahe hoone vahele jääv sisehoov, mis seob hooned tervikuks, põnevust lisab maastikuga mängimine. Lastel on piisavalt õues olemise kohti ja tegevusi, leidis žürii.

Žürii hinnangul mõjub lahendus arhitektuurselt sõbralikult ning parajalt mängulisena. Hoonete liigendatud plaanilahendus tekitab väljas toredaid eraldumist võimaldavaid ruume ja tuulevaikseid kohti. Peasissepääs ja selleesine väljak on õnnestunud ja selgesti äratuntavad.

