678 õpilasega Kuusalu keskkooli kimbutab ruumipuudus. Kui eelmisel aastal paigaldati hoonekompleksi külge neli moodulit, siis nüüd soovitakse koolimaja kahes etapis laiendada püsiehitistega. Esimese etapi võidutööks valis komisjon Kauss Arhitektuuri võistlustöö “Reede”.

Kuusalu keskkooli juurdeehituse võistlustööde esitamise tähtaeg oli 23. august. Kokku laekus neli võistlustööd. Otsuse võitja osas tegi 10. septembril žürii, kuhu kuulusid arhitektid Tiina Skolimowski, Ilmar Jalas ja Johan Tali, Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ja Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats. Võitja kuulutati välja 13. septembril Kuusalu vallamajas.

Võistlustöödest pälvis esikoha ja 10 000 eurot preemiat “Reede” (Kauss Arhitektuur OÜ), teise koha ja 7000 eurot “Loomelinnak” (Must OÜ), kolmanda koha ja 5000 eurot “Õu” (Doomino Arhitektid OÜ). Neljas töö “Puusalu” konkursile ei kvalifitseerunud.

Valdavalt puidust

18. septembril tutvustasid Kaussi arhitektid Kaur Talpsep, Allan Pilter ja Kristiina Aasvee võidutööd Kuusalu keskkooli aulas. Saalis oli 40 huvilist, peamiselt kooli õpetajad.

Talpsepa sõnul jõudis info Kuusalu keskkooli juurdeehituse kohta Kaussini Arhitektide Liidu kaudu sellel suvel. Aega võistlust öö ettevalmistamiseks jäi kaks kuud. “Enne puhkust ja pärast puhkust,” ütles mees Harju Elule.

Algklassidele kavandatud juurdeehitis on 2500 ruutmeetrit suur. “Seal paiknevad klassiruumid, õpetajate tööruumid, rekreatsiooniruumid, pesuruumid, riietusruumid. Söökla laiendus on ka uue mahu sees,” täpsustas Pilter.

“Meie oleme seda näinud eelkõige puitehitisena, valdavalt nii seest kui väljast. Eks aeg näitab, kuidas ehitaja ja vald sellesse suhtuvad. Kas saame jääda oma idee juurde või peab minema mõne muu materjaliga edasi,” ütles Pilter.

Miks ikkagi puit? “Puit on väga ökoloogiline. Ta on soe materjal, sobib hästi lastele. Puit hingab, ta on sõbralik materjal, ta näeb hea välja, ta on ka tehnoloogiliselt hästi mitmekülgne. Puitu on võimalik väga erineval kujul rakendada alates prussidest ja lõpetades ristkihtpuiduga,” selgitas Pilter.

2,5 miljonit eurot

Ideekonkursi võitmine on kõigest esimene samm pikas protsessis, mis Kauss Arhitektuuril nüüd läbida tuleb. “Järgneb Kuusalu keskkooli enda visiooni kasvatamine, et saada lähteülesanne paika sellisena, nagu kool seda päriselt ette kujutab, nagu iga õpetaja tahab,” selgitas Aasvee.

“Seejärel toimub tavaline arhitektuurse projekteerimise protsess. Minnakse projektiga täpsemaks, kaasatakse konstruktor, tehnosüsteemide projekteerijad. Lõpuks läbib projekt ekspertiisi ja seejärel läheb ehitushankesse,” lisas Aasvee.

Ideekonkursi lähteülesandes oli juurdeehituse maksumuseks koos käibemaksuga 2,5 miljonit eurot. “Me lähtusime sellest numbrist projekteerimise käigus. See pole üks-ühele selge, kas sellest piisab,” ütles Aasvee.

Millal ehitushange välja kuulutatakse? “See sõltub, kuidas lähteülesanne täpsustub, kuidas kool ja vald eelarvepoliitika nüansid paika saavad. See võib juhtuda 2020. aasta lõpus,” arvas Aasvee. Lahtine on ka, millal juurdeehitus valmib.

Küll soovivad nii vald kui arhitektid järgnevalt käsile võtta juurdeehituse teise etapi.“Kui esimeses etapis valmib algkoolihoone uue sissepääsu ja söökla laiendusega, siis teises etapis valmivad keskkooli funktsioneerimiseks täiendavad ruumid ja hoonetiib,” jätkas Talpsep.

Teine etapp on veel nii kauge tulevikumuusika, et selle ruutmeetreid, maksumust ja teostamise aega ei ole paika pandud. “See on kohaliku omavalitsuse fiskaalvõimekuse küsimus,” arvas Talpsep.