Eesti Parima Toiduaine konkursi piirkondlike väikeettevõtete konkursil osales kokku 67 toodet. Võidu noppisid Puljong OÜ, Põhjala Brewing AS, Saaremaa Delifood, Remedyway ning OÜ Kõivsaare.

Enim tooteid võistles Põhja-Eestis, kus tihedast konkurentsist väljus parimana Puljong OÜ Foodstudio koorene piprakaste. “Foodstudio näitab oma kõrget taset juba mitmendat aastat järjest – nad võitsid ka eelmisel aastal Põhja-Eesti Parima Toiduaine tiitli, samuti valiti nad ülekaalukalt rahva lemmikuks. Kastmete valmistamine kodus on aeganõudev protsess, nii et pole ime, et paljud kodukokad eelistavad kasutada valmiskastmeid. Foodstudio koorekaste on suurepärane näide valmiskastmest, mis sobib täiendama väga erinevaid roogi,” kommenteeris Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

2021. aasta Parim Jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt on Põhjala Pruulikoja alkoholivaba õlu Virmalised 0. “Toode väärib äramärkimist, kuna see on pruulitud kasutades kohalikku supertoitu kuusevõrseid. Alkoholivaba ning madala kalorsusega õlle puhul on tegu tervisliku tootega, kus rikkaliku maitse arvelt hinnaalandust tehtud ei ole,” kirjeldas Potisepp võidujooki.

Tänavusel piirkondlikul võistlusel olid erakordselt tugevalt esindatud erinevad vegantooted ning üks neist võitiski Parima Lääne-Eesti Toote auhinna. “Taimsete toodete sektor näitab tugevat kasvutrendi ja maitstes Saaremaa Delifood mango-passioni hapendatud vegantoodet Cocodeli saate aru, miks. Kookospiimast valmistatud toode pälvis hindamiskomisjonilt üksmeelsed kiidusõnad, kuna selle kreemjas konsistents ja hästi tasakaalus maitse pakuvad suurepärast alternatiivi tavalistele jogurtitele,” sõnas Potisepp.

Parim Toiduaine Lääne-Virumaa väikeettevõttelt on Remedyway müsli Rubiin. “Rubiinpunane, mahedast toortatrast müsli sobib söömiseks nii piima või jogurtiga aga ka snäkina ilma igasuguste lisanditeta. Tarbijatele on üha olulisem, et nende toit oleks tervislik ja seda Rubiin kindlasti on. Krõbe ja maitsev müsli on tänu toortatrale gluteenivaba, kiudainerikas ja toitev,” kiitis Potisepp.

Parim Jook Lõuna-Eesti väikeettevõttelt on OÜ Kõivsaare toodetud Ebaküdoonia vahuvein või võrukeeli Hapnõubina vurdsuvein.

“Väikeettevõtjate seast paistavad alati silma väga uuendusmeelseid joogitootjaid, kes pakuvad välja uusi ja põnevaid tooteid ja maitsekooslusi. 80% ebaküdoonia sisaldusega poolkuiv vein on eriliselt aromaatne, parasjagu happeline ja väga meeldejääva maitsega,” kommenteeris Potisepp.

Põhja-Eestist esitati piirkondlikule konkursile kokku 27 toodet, Lõuna-Eestist 13, Lääne-Eestist 22 ning Virumaalt 5. Ühtekokku osaleb tänavu Eesti Parima Toiduaine konkursil 181 Eesti toiduainet ja jooki.

