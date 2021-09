Eeloleval nädalavahetusel läheb SEB üle uuendatud, kliendikesksemale ja hõlpsamini navigeeritavale veebilehele. SEB internetipanga sisselogimisleht ja internetipank ise jäävad samaks. Ülemineku ajal saavad kliendid SEB teenuseid häirimatult kasutada.

“Uue veebilehega oli meie peamine ülesanne värskendada sisu klientide vajadustest lähtuvalt. Analüüsisime põhjalikult vana veebilehe sisu ja intervjueerisime enam kui 100 klienti, et mõista, mis vajab parandamist. Otsustasime selle põhjal, milline sisu peab seal olema ja mida võiksime välja jätta. Tulemuseks on kasutajasõbralik disain ja uus navigeerimissüsteem, mis võimaldab igaühel leida otsitava vaid sekunditega,” kommenteeris Silver Vohu, SEB Eesti turunduse ja kommunikatsiooni divisjoni juht.

Kuna SEB internetipanga sisselogimisleht ja internetipank ise jäävad samaks, ei märka kliendid internetipanka sisse logides mingeid erinevusi.

Üleminekuajal ehk 11. septembril, reede öösel vastu laupäeva, alates kella 3:00-st kuni 3:15-ni kuvatakse klientidele 15 minutiks lehekülg, mis teavitab veebilehe uuendamisest ja internetipanka suunav link. Lisaks sellele ei esine klientide jaoks rohkem mingeid tõrkeid.

Uus veebileht ei ole mitte ainult kliendikeskne ja kliendi vajadusi arvestav, vaid see on ehitatud ka uuele kaasaegsele platvormile ja uued turvameetmed muudavad SEB uue veebilehe turvalisemaks.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis asjaolu on see, et uus veebileht on jätkusuutlikum: 20 000 lehekülje asemel on seal nüüd 5000 lehekülge ning 30 000 PDF-faili asemel 10 000, seega võtab leht serverites vähem ruumi ja energiat.

SEB uus veebileht sündis koostöös agentuuride CUBE ja ADM Interactive ekspertidega.