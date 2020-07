Kurna külas puhkab silm maakividest hotellil Üksik Rüütel. Selle naabrusse on kevadega kerkinud kena Soome saun, kus võtta leili, vihelda ja tünnis kümmelda. Kes kalapüügist lugu peab, saab sauna kõrvalt tiigist tuura ja forelli õngitseda.

Idee sauna ehitamiseks sündis üsna proosalistel põhjustel. Huvilised helistasid Üksikusse Rüütlisse ja küsisid korduvalt, et kas seal saaks ka saunamõnusid nautida. Kui sellised kõnesid oli tulnud juba mitukümmend, otsustasid omanikud, et miks mitte – teemegi ühe korraliku Soome sauna. Märtsis alanud ehitustööd jõudsid lõpule 20. juulil.

Saun on uhiuus ja külastajate ootel. Mida seal pakutakse?

Mõnusa saunaõhtu nimel

Kasepalkidest sauna juurde astudes hakkab esimese asjana silma suur kümblustünn paremal pool välisust, mis on justkui puhkehetkeks loodud. Kohti leidub seal kuuele – nii nagu tünni kohal lauakesel on ruumi kuuele õllekannule.

Kümblustünni veetemperatuur jääb suvisel ajal paarikümne kraadi kanti sarnaselt välisõhule, kuid tünni otsas on ahi, millega saab vett soovi korral soojemaks ajada – kas leigeks või päris kuumaks.

Kalapüük sauna ees.

Kümblustünnist vasakul pool on pinkidega laud, kus looduse ilu nautida, einestada, aga ka näiteks suitsu tõmmata, kui selline soov peaks tekkima.

Sauna sisenedes on vasakut kätt leiliruum, kus higistada ja vihelda. Kõik on ehtne ja naturaalne, nii keris kui halud, millega leiliruumi kütta. Soovi korral saab leiliruumis 140 kraadi kätte, soovi korral rohkemgi.

Leiliruumi vastasküljele jääb dušinurk, sest higine ihu vajab loputust.

Esimese korruse keskel on köök kraanikausi, laua, külmikute ja riiulitega.

Keskelt lõhestatud palkidest kujundatud trepp viib teisele korrusele, kus saunaliste tarbeks on kolm tuba, millest kaks on üheinimesetoad, kolmas kaheinimesetuba. Sealgi on dušinurk ja WC.

Kui saunast üüritakse välja vaid esimene korrus, tuleb ööpäeva hinnaks 250 eurot. Kui saun võetakse koos teise korrusega, peab välja käima 350.

Oodatud on kõik, kellel huvi ja tahtmist.

Inimeste soovid on erinevad. Sauna järel võib grillida šašlõkki, kuid Üksiku Rüütli baarist saab tellida ka täistoitlustuse. Üksik Rüütel pakub ööbimisvõimalust ka neile saunalistele, kes sauna teise korruse numbritubadesse ära ei mahu või seal mingil põhjusel ööbida ei soovi.

Tuura ja forelli

Omanikud loodavad, et saunast kujuneb populaarne kooskäimiskoht iseäranis nädalavahetustel ehk reedel, laupäeval ja pühapäeval. Sest lisaks saunamõnudele võib rõõmu tunda ka kalapüügist.

Tiik, millest püüda nii tuura kui forelli, on sealsamas sauna kõrval. Sauna najal ootavad kirglikku kalastajat õnged. Kui forellid on kahekilosed kopsakad poisid, võib tuur olla isegi neljakilone purakas. Et vesi tiigis oleks alati värske, on seal nii sisse- kui ka väljavool.

Erinevalt saunast, mille rentimisel on ööpäeva hind, käib kaalpüük koguse peale.

Kes tõmbab välja kilose kala, maksab 18 eurot, kes kahekilose, 36 eurot. Mida suurem kala, seda kopsakam arve. Ja vastupidi.

Nõnda võiks kalapüük kujuneda väärikaks lõppakordiks väikefirma väljasõidule, aga ka sünnipäevapeole või lihtsalt meeleolukale nädalavahetusele.

Helista vaid numbril 5322 6006 ja tee broneering.

Kalapüügi info tel 558 8474, hotelli ja sauna info 5343 1417, restorani info tel 5345 8052.