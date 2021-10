Pühapäeval avati Sauel koerte treeninghall. Uudistajaid oli kohale tulnud parasjagu palju, nii kahe- kui ka neljajalgseid. Nagu ajale kombeks, kontrolliti uksel kahejalgsete vaktsiinipasse. Ka neljajalgsed pidid olema vaktsineeritud ja terved.

Metallist kaarhall, mis varem teenis tõenäoliselt omanikke laona, asub Saue kesklinnas. Lühikese ajaga jõudsid halli uued omanikud – koertekooli Sõprus pere – kaarhalli ümber kohendada koerte treeningupaigaks. Põrandaks on nüüd kunstmuru, kunstmuru all aga matt, mis aitab koertel hüpates, joostes ja pöördeid tehes nende liigestel tervena püsida.

„Murule puistasime veel liiva,“ kõneleb koertekooli Sõprus üks omanikest ja tegevjuht Gerda Mändsalu. See teeb liikumise mõnusamaks ja hoiab õhu tervislikuma.

Mõeldud pole see aga ainult neljajalgsetele ja nende peremeestele. Suures hallis on ka mõnekümne ruutmeetri suurune soe ruum treeneritele. „Muidu on ikka nii, et treener jookseb end treeningus koos koertega soojaks ja siis külmetab kuskil nurgas. Meie mõtlesime ka treenerite tervisele,“ on uus halliomanik uhke.

„Vanem võib saata lapse proovima, mida päriselt tähendab koera omamine.“

Lindi läbilõikamise päeval ehk kooli tutvustaval päeval oli uudistajaid muljet avaldavalt palju.

Avar hall oli keskpäevast alates kuni noorte õhtutundideni külastajatest – nii kahe- kui ka neljajalgsetest – tulvil.

Koertekool Sõprus

Koertekool Sõprus on tegutsenud natuke üle viie aasta, peamised tegutsemispaigad Tallinn ja Saue.

„Nüüd hakkame treeninguid ja koolitusi rohkem Sauel läbi viima, siin on nüüd paremad tingimused, avar sisehall,“ rõõmustab koertekooli treenerist omanik Gerda Mändsalu.

Koolis treenitakse kõiki koerte vanusegruppe kutsikaeast alates. Kes on kutsika- ja kuuletuskoolituse läbinud, neile on agility ja rallikuulekuse treeningud. Aga oodatud on teisedki – peale kuuletuskoolituse läbimist pausiteinuile on näiteks agility ettevalmistuskursused.

Koer Messi agility‘t jooksmas. Foto erakogu

„Rallikuulekus on koerasport, mis põhineb koera ja peremehe koostööl. Koer peab peremehe kõrval ületama või läbima mitmesuguseid takistusi: tõkkeid, tunneleid, jooksma slaalomit. Mõlemad, nii peremees kui ka koer peavad olema heas füüsilises vormis,“ kõneleb Gerda Mändsalu. Tema ise hakkas jooksutrenne tegema, et oma bokseriga rajal võrdväärne olla.

Agility on samuti spordiala, kus koer peab koos peremehega ülesandeid lahendama. Erinevates situatsioonides raskesti kohanduvatele koertele on mõeldud aga sotsialiseerimiskoolitused. „Neis harjutame koeri käituma erinevates, nende jaoks ootamatutes olukordades. Koolitusele on oodatud kõik koerad, kelle peremees tunneb, et koer võiks olla sotsiaalsem, orienteeruma paremini erinevates situatsioonides,“ räägib koertekooli Sõprus treener.

Laps ja koer

Uus ala koertekoolis on lapse ja koera kuulekus. „Neil treeningutel osalemiseks ei ole koera vaja omada. Seda koolitust soovitame vanemaile, kelle laps soovib endale neljajalgset sõpra. Vanem võib saata lapse proovima, mida päriselt tähendab koera omamine, millised kohustused see kaasa toob. Ja millised rõõmud,“ kõneleb Gerda Mändsalu lastele mõeldud kursustest.

Koertekoolis Sõprus on põhikohaga ametis kaks treenerit. „Lisaks on meil palju koostööpartnereid, kes õpetavad erinevaid alasid, kõik oma ala profid ja fanaatikud,“ kiidab Gerda Mändsalu kolleege.

Ühes treeningrühmas on tavaliselt kuni 20 looma, kutsikaid viis. Sest nemad nõuavad rohkem tähelepanu, personaalsemat lähenemist.

„Tavaline küsimus treenerile on: kui kaua tuleb treeningus käia. Meie standardvastus: nii kaua, kui sul on koer, tuleb ka temaga tegeleda,“ räägib Gerda Mändsalu inimese ja looma suhtest.

Treenerite soovitus koeraomanikule on vähemalt korra nädalas oma lemmikloomaga treenimas käia. Siis ei unusta loom õpitut.

Treening ise on maiuseks

Pühapäeval oli inimesi uut treeninghalli uudistamas lähemalt ja kaugemalt, tuldi isegi Läänemaalt Haapsalust.

„Ega ümbruskonnas teist sellist treeninghalli ole, see on suur asi, mille avamisele ka Saue vallavalitsus panustas,“ tänas koertekooli omanik ka kohaliku omavalitsuse juhte.

„Öeldakse, et koerale on vaja kuulekuse saavutamiseks pärast iga sooritust maiust anda. Meile trenni tulles on koerad juba treeninguga ehk koera jaoks kvaliteetajaga nii stimuleeritud, et ei tahagi peremehelt maiust. Treening ise on parimaks maiuseks,“ naerab Gerda Mändsalu.