Saue uue vallamaja suured kaared on saanud kajastust mitmelt poolt, küll räägitakse arhitektuurilistest veidrustest, tublist ehituslikust tööst ning suurepärasest värskest töökeskkonnast vallaametnikele.

Lisaks maja enda laiale kõlapinnale on võlvidealune tähelepanu saanud ka teisiti – pea maja valmimisest saati on selle aknaid ehtinud eriilmelised näitused, mis inimeste seas praegusel koroonaajal vägagi populaarseks on osutunud.

Näituste akendele püstitamise eest kannab vastutust Saue kultuuri- ja huvikeskus, kelle aktiivsed töötajad vallamaja kultuuri- ja kunstipoole üle ikka muret tunnevad ja aknaid naljalt tühjaks ei jäta. Näituseid võib vaatama tulla igaüks igal ajal ning võtta endaga kaasa, keda soovib ja lisaks sellele on see kõigile huvilistele täiesti tasuta.

Juba 1. maist juuni lõpuni ehib kaarealuseid järgmine kunstinäitus Liivi Ermase teostega. Liivi Ermas on nagu Hunt Kriimsilm üheksa ametiga — ettevõtja, juustumeister, marketingi spetsialist, kunstnik, ema, aktiivne kogukonna liige ja palju muud. Tema Nõmmiku talu imemaitsvad juustud on tuttavad pea kõigile sauevallakatele.

Ermase pere on oma kodukandis tunnustatud ja aktiivseks kogukonna liikmeks ning Liivi ise Kibuna külavanema asetäitja. Naise mitmest tegemisest ühe — maalikunstiga saabki nüüd Saue vallamaja akendel tutvuda.

Näitusel on üles seatud õlimaalid loodusest ja inimestest. Liivi ise kirjutab oma kunstnikuteekonnast järgmiselt: “Õppimine, enda piiride katsetamine ja keskendumine hetkele aitab minu jaoks muuta maailma veidi paremaks paigaks. Kunstniku diplomit mul ette näidata ei ole, kuid maalimine, joonistamine on saatnud mind läbi elu. Viimased viis aastat naudin kõige rohkem natuurist maalimist: portreesid, figuure, loodust. Olen tänulik erakordselt inspireerivatele õpetajatele ja suunanäitajatele: skulptor Külli Tammikule, keraamik Merike Christensensenile, maalikunstnik Aapo Pukkile.”

Varem on Saue vallamaja akendel näha saanud droonifotode näitust “Saue vald aastal 2020”, Meelis Võsu fotonäitust soodest ja rabadest eri aastaaegadel ning Anne Lindti maalinäitust. Näituste vaatajate tagasiside on olnud ülimalt positiivne, kunsti nautimiseks on kohale sõidetud lausa üle Eesti. Lisaks eelpool nimetatud näitustele on tulevikus veelgi palju põnevat planeeritud, praeguse seisuga on näituste kava paika pandud septembri lõpuni.

Aknanäituste initsiatiiviga on liitunud ka kultuurikeskuse Riisipere filiaal, kus äsja renoveeritud kultuurimaja aknad samuti näitusepinnana rakendust on leidnud ja parasjagu Saue valla droonifotosid võõrustavad.