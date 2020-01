Juba detsembri alguses oli põhjust Saue linnas pidutseda. 5. jõulukuu päeval said Keskuse pargi serval korraga paika uue puidust vallamaja nurgakivi ning sarikapärg. Omanäoline hoone valmib juuni lõpuks.

Peatöövõtja ehk Embach Ehituse OÜ sõlmis töölepingu vallavalitsusega mullu 17. juunil. Tööd pargi servas on käinud kiirelt ning seepärast tähistati detsembris kahte tähtsat päeva korraga. “Puitpaneelide ja -detailide tõstmine käis nii kärmelt, et siis oleks olnud mitu pidupäeva ülestikku. Seepärast saigi tehtud sarikapidu ja nurgakivi pidu koos,” ütleb vallavalitsuse majandusosakonna juht Silver Libe.

Maja on kolmnurkne ja kahe korrusega. Tehases valmistatud naturaalsetest puitmaterjalidest moodulid monteeritakse kohapeal tervikuks ning luuakse linna keskväljaku ja pargi kõrvale avatust sümboliseeriv esindushoone. Puitseinad kas peitsitakse või lakitakse, puidumuster jääb seega kõikidele imetleda.

“Eks on paras väljakutse. Puitmaja on ikka keerukas ehitada ja pealegi veel sellise talvega, kus sajab väga tihti lausvihma. Ja ka edaspidi ei tohi puit hallitada ning niiskust peab pidevalt kontrollima,” ütleb vallavanem Andres Laisk. Seepärast tehakse pidevalt koostööd TalTechiga ehk lihtsalt Tallinna tehnikaülikooliga.

Torud põrandas

Uudselt on lahendatud ka sisemiste kommunikatsioonide paiknemine. “Teisel korrusel on kõik vajalik põranda all. Oleme ikka harjunud, et torud ja juhtmed on ripplae ja kandva lae vahel. Aga siin on tõstetud põrandat,” seletavad Libe ja vallavanem Andres Laisk. Enam pole tarvis rajada mitmeid ripplagesid, sest vajalik asub ühel tasapinnal ühes vahelaes.

Millal nutikas ja avatud vallamaja valmib? Libe ütleb, et lepingu täitmise kuupäev on tänavuse aasta 31.juuni. Peatöövõtja ehk Embach Ehituse OÜ on kenasti graafikus. Sellist tüüpi puidust hoonet ehitada on esmakordne ning ettevõttel on õppimist palju

Andres Laisk lisab, et hoone saab olema töötajatele tegevuspõhine büroo. Ametnike täpset asukohta ning avatud sektorite jaotumist veel ei teata. Juuli ning ilmselt ka august kulub vallavalitsusel uute ruumidega kohanemiseks. “Igale meie töötajale on istekoht olemas. Ning kogu vallavalitsuse tuumik hakkab tööle Saue linnas,” kinnitab Andres Laisk.

Teeninduspaigad jäävad

Praegu on hoonel kaks korrust. Esialgses projektis oli nähtud ette ka nullkorrus, kuid sellest loobuti. See-eest on majas palju avatud pinda ja ruumi. Ühel tööalal ehk sektsioonis asub kaheksa töökohta. Läbi kahe korruse ulatub aatrium, kus esimese korrusel asub ka volikogu istungisaal.

Uus ja moodne valla keskus valmib südasuvel. Mis saab aga Saue linnas, Tule 7 asuvast endisest linnavalitsuse hoonest ning ka Laagris asuvast vallamajast? “Vana linnavalitsuse maja esimesele korrusele kolitakse tõenäoliselt päevakeskus. Praegu töötab see Kütise 4. Aga see on ilmselt paari aasta plaan,” ütleb Laisk. Enne seda tuleb kunagist ühiselamuhoonet aga uuendada ning ümber ehitada. Väljast saab hoone soojustuse ning värvilise fassaadi.

Laagrisse jääb alles teeninduspunkt, mis tulevikus koliob endise vallamaja teisele korrusele. Esimesele korrusele paigutatakse ilmselt üürnikud.

Uus vallamaja

• Projekti alus on arhitektuurikonkursi võidutöö “Triangel”. Autorid Karli Luik ning Johan Tali, büroo AB Kontekst OÜ.

• Hind on hanke tulemusel 2,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

• Ehitusalune pind on 1254,8 m/2. Hoone juurde kuulub ka 50-kohaline parkla.