Saue vald on korraldanud beebipäeva aastast 2010. Kuuel korral aastas kutsutakse väikesed vallaelanikud ja nende vanemad kultuurikeskusse vastuvõtule. Seekord aga sõitsid tervitajad kolmel päeval läbi kogu valla, et tuua muusikaline külakost ja head soovid iga beebi koju.

Kultuurikeskuse kultuurijuht Ingrid Novikova meenutab, et beebipäev on juba pikaajaline tava. See algas juba aastal 2010 ehk tunduvalt enne seda, kui nelja omavalitsuse ühinemise järel tekkis sügisel 2017 suur Saue vald.

“Enne koroonakriisi on beebipäevad toimunud Laagri kultuurikeskuses piduliku sündmusena iga kahe kuu järel,” ütleb Novikova.

Piduliku sündmuse üks osa on olnud muusikaline üllatus, vallavanema tervitus, piltnik ja fotonurk, kus sai teha oma esimesed perepildid.

Loomulikult pakuti peredele ka torti ja vesteldi olulistel teemadel.

Kingid ja muusika õuele

Aasta kestnud kriis sundis aga seekord beebipäevade korraldust muutma. Rahvast ei saa enam suurde saali kokku kutsuda. Laagri kultuurikeskus tegeleb loomulikult endiselt beebipäeva sündmuse korraldamisega. Aga seda juba uues kuues ning teises võtmes. “Viime kingitused koos muusikalise üllatusega koju kätte. Ja ikka neile, kes on meie kutsele vastanud ja teada andnud, et oleme oodatud,” selgitab Novikova.

Aastate jooksul on beebide arv suurenenud. Esimesel paaril aastal korraldati neile pidulikke tervitusüritusi neljal korral aastal. Viimasel ajal ehk suure Saue valla ajal aga juba kuuel korral aastas. Mullu sündis vallas kokku ligi 300 last.

Õnnesoovid ja tervituslaul koduukse ees. Fotod Ingrid Novikova

Peredes käis beebisid, nende vanemaid ja teisi pereliikmeid tervitamas Laagri kultuurikeskuse kultuurijuht Ingrid Novikova. Muusikat tegi ukulelel Ivar Kannelmäe.

Viime kingitused ikka neile, kes on meie kutsele vastanud ja teada andnud.

Selleks, et nad jõuaks kõikide soovijate juurde, on sõidud jagatud kolmele päevale. “Päev enne saab paika ka logistika, kelle juurde ja kuhu ning mis päeval sõidame. Kaugemad külad viimasel beebiringil olid Vansi, Ellamaa, Allika, Tagametsa ja Maidla külad,” meenutab naine.

Sada protsenti Saue vallast

Valla poolt oli Novikova sõnul väikestele tüdrukutele-poistele kingituseks beebibodi, mis on mõeldud pea kohe ka kandmiseks. Vanemad said valida sobiva bodi suuruse. “Sellel on kirjas “100% sauevallakas,” mida nad ju kõik kindlasti ka on,” täpsustab Novikova. Lisaks said tillukesed vallakodanikud kaasa ka lasteraamatu “Pisike Puu” ning “Beebi” nimelise tassikoogi.

Järgmine beebide tervitamise ning õnnitlemise ring toimub Ingrid Novikova sõnul aprillis. Siis saavad tervituse ja kingid tänavu jaanuaris-veebruaris sündinud pisitüdrukud ja -poisid. “Üritused toimuvad endiselt iga kahe kuu tagant,” lubab Novikova.