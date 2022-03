Veidi aega enne vabariigi aastapäeva pidas sarikapidu kunagise Harju EPT peahoone asemele ehitatud kaubanduskeskus. Oktoobris avab seal suurima rentnikuna uksed Prisma Peremarket.

Tule tänava ääres asuv kunagine Harju EPT (põllumajandustehnika tootmiskoondis) peahoone, hilisem politseiprefektuuri maja lammutati 2019. aasta suvel. Siis oli kinnisvara arendav Saue EPT küsimuse ees, et mida platsile rajada. „Alguses sai Tule põik 2 plaanitud tootmis- ja laohoone. Aga otsisime ikka edasi partnerit ning lõpuks leidsime ettevõtte, kes on ankurrentnik ja avab hoones Prisma Peremarketi,“ ütleb Saue EPT juhatuse liige Harry Pajundi.

8. veebruaril jõuti suurhoone nurgakivi paikapanekuni ning 22. veebruaril juba sarikapeoni. „Naljaga pooleks võib öelda: tänapäeva ehitustempo on nii kiire, et kahe nädalaga on hoone karp juba valmis,“ muigab Pajundi ehitusplatsil. Tegelikult alustas AS Oma Ehitaja Saue linnas töid mullu sügisel.

„Praegu on hoone karp püsti. Katusetööd on pooleli, soojustus ja kate on tegemisel. Need olnuks täna lõpetatud, kui poleks vahepeal nii kõva talve olnud. Lihtsalt lumi ja külm venitab,“ räägib Pajundi. Ta avaldab lootust, et ehk saab eelolevaks nädalavahetuseks katuse lõplikult kinni.

Pinnas külmunud

Sees algab peatselt põrandaaluste trasside paigaldus. Ka seal ollakse külmade ilmade mõjutatud. „Kui valitsesid kõvad miinused, siis oli hoone lahti. Ning aluspind külmus ja nüüd tuleb seda lahti sulatada,“ ütleb Pajundi.

Ehitus veebruari viimasel päeval. Fotod Allar Viivik

Vaatamata muredele ja probleemidele on ehitaja ning arendaja optimistid. Ehitaja peab andma hoone üle septembri alguses. Ruumide sisustamine ja muud ettevalmistused võtavad aega umbes kuu. Kauplused peaksid avama uksed oktoobris.

Suurim rentnik on Pajundi sõnul Prisma Peremarket. „Kauplus võtab ligi 3000 ruutmeetrist ehitusalusest pinnast endale umbes 2500 ruutmeetrit. Ülejäänud neli ruumi rendib Prisma omakorda edasi,“ loetleb EPT juht. Tema sõnul on kolm rentnikku teada. Uude hoonesse kolivad praeguse seisuga apteek, loomatarvete kauplus PetCity ja kiirtoidukoht Chopsticks. Neljas allrentnik on veel lahtine. „Lisaks ehitatakse hoonele kaks laadimise estakaadi ja üks pakendipressi ruum. See viimane peab kaubanduses olema,“ ütleb Harry Pajundi.

Seinad päikesepaneelidega

Kui suur hoone on seest nagu kaubanduskeskus ikka, siis väljas on vähemalt üks uudsus. Nimelt kaetakse kolm seina päikesepaneelidega.

Täpsemalt saavad paneelid seinte ülemised, tumeda kattega osad.

Nagu teada, rajab keskuse AS Oma Ehitaja ning seda arendab Saue EPT. „Ettevõte ei ole kunagise Harju EPT järeltulija, vaid uuestisündinud firma aastast 1991. Arendab kinnisvara ja tootmispindu, mitte ei tooda ise,“ selgitab Pajundi. Harju EPT ehk põllumajandustehnika tootmiskoondis lõpetas tegevuse aastal 1994. Vana peahoone Tule tänava ääres kuulus Riigi Kinnisvarale (RKAS) ning selles toimetas pikalt politsei. Aastal 2016 ostis Saue EPT hoone enampakkumisel ära.

Kingi ja triiksärke ei saa

Saue linnas elab praegu veidi üle 5800 inimese. Ometi on Tule tänava Prisma asulas juba viies kauplus või kaubakeskus. Kas neid pole äkki ühe linna jaoks liiga palju?

Varem asus ehitusplatsil Harju EPT peahoone (fotol beež maja vasakul). Repro Allar Viivik

„Seda küsisid ka kohalikud. Aga mina vastan, et tegelikult on see elanikule kasulik. Sest ringteepoolses linnaosas kauplusi pole,“ selgitab Harry Pajundi. Kauplused asuvad korrusmajade kvartalites ehk Pärnasalu tänava ning raudtee vahel. „Aga siin Kadaka piirkonnas ja Kivilool on eramajad. Neil kahjuks kauplused puuduvad,“ lisab mees. Ning pealegi asub Prisma Saue ühe tähtsaima liiklussoone ehk Tule tänava ääres.

Lisaks meenutab Harry Pajundi, kuidas linnarahvas uuris: kas Saue saab lõpuks kaupluse, kust saab osta kingi, lipse ja triiksärke. „Kahjuks pean vastama, et ei tule. Sest Prismas müüakse vaid toiduaineid ja esmatarbekaupu,“ räägib mees.