Saue vallavalitsus kutsub kohalikke loomeinimesi välja pakkuma oma töid, näitusepinnaks pakub omavalistus Saue vallamaja aknaid.

“Seal on juba nii mõnigi väljapanek olnud, aga see võiks olla tulevikus ka skeene omadele, et seal kaasvallakatale näidata midagi ilusat, midagi mõtlemapanevat, aga võibolla hoopis midagi ärritavat või tavatut,” kirjutas Saue vallavalitsus oma üleskutses.

Näitusele võib pakkude eri vormis kunsti. “Esialgu on see ettepanek pigem visuaalkunsti suunas, aga projekti arenedes miks mitte ka häppeningilaadseid ja teisigi inimese meeli mõjutavaid projekte, mis aitavad tundma õppida elu ja iseennast.”