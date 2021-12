Saku alevikus vastvalminud Jõesilla majas saavad ajutise või ka püsivama elupinna Saku valla elanikud. Ikka need, kes seda majandusliku või tervisliku olukorra tõttu vajavad. Üürimaja avati 6. detsembril ning esimesed asukad kolivad ilmselt sisse veel sellel nädalal.

Munitsipaalkorteritega üürimajas on kolm korrust. Kokku on hoones 15 ühetoalist ja seitse kahetoalist korterit. Lisaks ka kolm kolmetoalist korterit, mida saab vajadusel kasutada ühiskorteritena, sest viimastes on toad eraldi. Kõik korterid on sisustatud.

Kaheksa korterit on ehitatud invavajadustele vastavalt ja nendes saab ratastooliga mugavalt liikuda. Korterites on häirenupp ning ka muu vajalik. Seega on uues üürimajas 25 korterit. Igas korteris on pesumasina ühendamise võimalus, kuid olemas on ka keskne pesupesemiskoht ehk kaks pesumasinat ja kaks kuivatit. Lisaks on olemas tegevusruum ja üheksa panipaika. 24 tundi ööpäevas töötab esimesel korrusel administraator, kes jälgib külalisi, korda ning aitab asukaid. Abivajadust hindab vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistus. Lõpliku otsuse teeb vallavalitsus.

Miljonivaadetega hoone

„Uute munitsipaalkorteritega saab lahendatud paljude valla inimeste ja perede eluasememure,“ ütles Saku vallavanem Marti Rehemaa.

Uus hoone asub Saku aleviku keskel teede ristmikul.

„Maja asub alevi keskuses ning sellega on lihtsustatud ligipääs ühistranspordile ja teenustele,“ lisas Marti Rehemaa. Ta ütles, et maja nimi ongi ametlikult munitsipaalkorteritega maja, mitte sotsiaalmaja. Et see asub keset Saku alevikku, Vääna jõe kaldal silla kõrval, on sellel suupärasem nimetus Jõesilla maja.

Miks leidis aga avamine nii palju tähelepanu? „See on vajalik, sest Jõesilla maja on ette nähtud ikkagi ennekõike neile, kellel pole kõik elus hästi läinud. Ja vallal on vaja ka reservi ja tuge neile, kes näiteks õnnetuse tõttu elamispinna kaotavad. Olgu see viimane variant muidugi olematu,“ põhjendas Rehemaa.

„Ja loodetavasti on rõõm suur, kui nähakse, millistest tingimustest millistesse tingimustesse asukad kolivad.“

Poolnaljatades võiks öelda, et vaade maja akendest on väärt miljon dollarit. Sealt paistavad Vääna jõgi, mõis, tenniseväljakud, õlletehas ning avanevad vaated raudteejaama ja kooli poole. „See on täiesti uus maja. Ja loodetavasti on rõõm suur, kui nähakse, millistest tingimustest millistesse tingimustesse asukad kolivad,“ lisas Rehemaa. Varem asus samas ka munitsipaalmaja, mis aga lammutati.

Peaaegu kaks miljonit

Nagu teada, siis on millegi elluviimiseks vajalik suur tahe. Kuid ainult heast tahtest ei sünni midagi ning vaja läheb ka raha. Jõesilla maja hind on ligi 1,8 miljonit eurot. Sellest projekteerimisele kulus 100 000 eurot ning järelevalvele umbes 15 000 eurot. Pool kogu maja hinnast eraldas Saku vallale KredEx. Idee tekkis kaks aastat tagasi.

Vaade korteri aknast mõisa ning jõe suunas. Fotod Allar Viivik

Vallavalitsuse majandusteenistuse juht Peep Pukk rääkis, et õnneks möödusid ehitamine ja sisustamine suhteliselt hästi. „Olid vaid väikesed tarneraskused. Ja eelmisel talvel külmade ilmadega oli nii, et pakane takistas veidi müüride ladumist,“ meenutas Pukk. Ta lisas ka, et plaanide järgi pidi maja lõplikult valmima tänavu oktoobris, kuid pisiasjad venitasid valmimise detsembri algusesse.

„Seda on ikkagi vähe, kui arvestada neid segaseid ning kõikuvaid koroonaaegu,“ ütles Pukk.

Jõesilla maja asub Sakus aadressil Tallinna mnt 1a. Maja projekteeris Projektibüroo OÜ, ehitasid Fidele OÜ ja Reman OÜ, ehitusjärelevalvet tegi Tarindiprof OÜ. Ehitati ka parkla ning paigutati maa-alused jäätmemahutid. Esimesed asukad kolivad eeldatavalt sisse juba sellel nädalal.