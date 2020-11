Kui kaugel on Saku Toomase koguduse kirikuhoone ehitus? Vastab Magne Mölster, EELK Saku Toomase koguduse õpetaja.

Endiselt tehakse suurem osa tööst peakorrusel: fuajee, kontor, tualetid, peasaal ja köök. Need ruumid peaks saama nii valmis, et saab võtta kasutusele. Kuigi näiteks ribiseinad peasaalis tulevad alles hiljem. Ka teise korruse rõdu peaks saama kasutusvalmis. Taotleme osalist kasutamisluba esimesele kahele korrusele. Ja kuna vallaametnik on juba käinud vaatamas, siis tundub reaalne luba saada. Keldrikorrus valmis ei ole ja sellele me kasutamisluba ei taotle. Puudu on ka mõned kallimad asjad nagu nt invalift, kirikukellad, orel, kirikutekstiilid jne. Lõplikuks valmimiseks on puudu umbes 240 000 eurot.

Mida plaanite 21. detsembril ette võtta?

21. detsembril toimub kiriku pühitsemine, kus osalevad teatud arv inimesi kutsega. Enamasti on nad suurannetajad, valla ja kiriku esindajad ning koguduse aktiivsed töötegijad. Kahjuks ei ole praeguses olukorras võimalik kutsuda kõiki, keda sooviksime kutsuda. Kuid planeeritud on videoülekanne interneti vahendusel, mida kõik saavad vaadata. Detailselt pole veel jõudnud üritust planeerida, aga lähtume EELK kiriku pühitsemise korrast. Pühitseme kirikuruumi ning kui altar ja ristimisvaagen on juba valmis, siis ka neid. Terminit “pühitsemine” kasutatakse üldiselt siis, kui toimub hoonete ja esemete jumalateenistuslikuks kasutuseks õnnistamine. Teenivad kaasa peapiiskop Urmas Viilma, lisaks ilmselt ka praost, SA nõukogu esimees Jüri Vallsalu, mina ja mõned koguduse ilmikud. Kui Jumal ja valitsus lubavad, toimub aga jõulude ajal mitu jumalateenistust, üks kontsert ja avatud ukse päev teisel jõulupühal. Täpsem info koguduse koduleheküljelt saku.eelk.ee ja teadetahvlitelt.

Millal hoone valmib?

Teine ehitusetapp on planeeritud lõpetada tänavu 15. detsembriks. Järgmine ehitusetapp algab siis, kui meil on piisavalt vahendeid koos. Loodetavasti räägime kolmanda etapi alustamisest 2021. aasta jooksul.