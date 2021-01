Harjumaal Sakus tegutseva jalgpalliklubi Saku Sportingu naiskond saavutas sel hooajal Eesti meistrivõistlustel kõrge kolmanda koha. 20. detsembril toimunud pidulikul galaüritusel A. Le Coq Arenal saadi kaela väärikad Meistriliiga pronksmedalid.

2007. aastal loodud Saku Sportingu jalgpalliklubi pani kaks aastat hiljem kokku oma esimese tüdrukute treeninggrupi. See oli omamoodi eksperiment nägemaks, kui palju jalgpallihuvilisi tüdrukute hulgas olla võiks. Eliisabet Pedak, Saku Sportingu naiskonna kapten, on klubis mänginud kümme aastat ehk algusest peale.

“Noorena mängides oli eesmärk tunda jalgpallist rõõmu ning treenida, sõltumata rasketest mängudest ja negatiivsetest tulemustest. Nüüd, kus me oleme edasi treeninud, on eesmärk jäänud samaks – tunda rõõmu koos treenimisest ja mängimisest. Erinev on aga see, et mängud on läinud raskemaks ning igal tulemusel on oma hind,” võrdleb ta meelestatust toona ja nüüd, kümme aastat hiljem.

Seljataga edukad hooajad

Võistkond tegi suure sammu 2017. aastal, kui asuti mängima naiste 2. liigat ning omavanustest tüdrukutest vastased asendusid naistega.

Esimene hooaeg 2. liigas kujunes väga edukaks – ühegi kaotuseta jäädi kindlalt tabeliliidriks, kusjuures teist kohta edestati lausa 15 punktiga.

Liigavõit tähendas, et 2018. hooajaks tõusti naiste Esiliigasse. Ka Esiliigas oldi edukad, ühe hooajaga kindlustati edasipääs juba naiste Meistriliigasse – Eesti kõrgeimasse naiste jalgpalliliigasse. Debüüthooaeg kõrgliigas lõpetati neljandana ning aastaks 2020 seati uus kõrge eesmärk – jõuda Meistriliigas medalikohale.

Meistriliiga pronks

2020 hooaeg Meistriliigas kulges edukalt, mängudes löödi väravaid igale maitsele ning tänu rohketele võitudele asuti enne liigatabeli poolitamist teisel kohal.

Hooaja lõpp oli täis pöördeid ning põnevust jagus viimaste mänguminutiteni. Tugev hooaeg tähendas, et veel viimase vooru eel oli Saku Sportingul võimalus võidelda ka hõbemedalite eest. Hõbemedalid jäid tänavu siiski kõigest ühe punkti kaugusele ning seekord võeti vastu pronksmedalid.

Hooajale pandi ametlikult punkt 20. detsembril A. Le Coq Arenal toimunud Jalgpalligalal, kus autasustati meeste ja naiste liigade parimaid ning medalid said kaela ka Saku Sportingu naised. Galal kuulutati välja ka naiste Meistriliiga parim mängija ning anti üle aasta naisjalgpalluri tiitel, mille nominentide hulka kuulusid ka Berle Brant ja Kairi Himanen – kaks Saku Sportingu mängijat.

Kuigi hõbemedalidki polnud kaugel, on Saku Sportingu naiskond ja kogu klubi pronksmedalite üle väga uhked. Tänavune hooaeg kõrgliigas oli Saku Sportingu naiskonna jaoks alles teine ning eelmise hooaja lõpus püstitatud eesmärk sai igal juhul täidetud. Kõrgliigas mängimine on hüppeliselt arendanud ka mängijaid – sel aastal kuulus Eesti naiste A-koondise koosseisu tervelt kuus Saku Sportingu mängijat, kusjuures Kairi Himanen kandis kahes viimases mängus ka kaptenipaela.

Mida toob tulevik?

Naiskond pidurile vajutada ei kavatse – see on kindel. Pronksmedalid on alles algus ning siit saab vaid edasi ja kõrgemale liikuda. Uue hooaja eel nähakse vaeva individuaalsete ja võistkondlike tegevustega, et siis veel parematena väljakule naasta ning hooaeg 2020 on sellele loonud tugeva aluse. Naiskonna ambitsioonid on kõrged ning nagu naiskonna peatreener Jan Harend öelnud on: “Tegime arengus suure sammu edasi, suutsime mängida häid mänge, lüüa palju väravaid ja selle käigus loodetavasti kinnistada meie kodupublikus arusaama, et meie mänge on mõistlik ka järgmisel aastal vaatama tulla.”