Esimesed kuuspakid, mis on ka pakendi taaskasutust markeeriva märgisega, jõudsid Eestis poodidesse jaanipühade ajal. “Esimeses etapis said uue ümbrise meie enimmüüdavad joogid ehk Saku Originaal, Karl Friedrich ja Saku Kuld – 80% Saku õlledest,” rääkis Härms. “Aasta teisel poolel hakkame taaskasutatud kilet kasutama järk-järgult ka kõigi teiste multipakkide puhul.”

“Meie joogitööstuse toodangu kõige nähtavam keskkonnajälg ongi pakend. Seda nii pudelite-purkidena, aga ka multipakkidena,” sõnas Jaan Härms. “Pudelite-purkide puhul on Eesti edumeelne ja esirinnas, kuna üle 90% meie tehasest väljuvast taarast jõuab läbi pandipakendisüsteemi taas ringlusse. Et aga ligi pool kõigist Saku õlledest Eestis müüakse multipakkides, otsustasime juurutada ringmajanduse põhimõtteid ka siin ning asendada multipakke koos hoidva kile täielikult taaskasutatud kilega.”

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on taaskasutatud kile kasutuselevõtt ja seeläbi tehase keskkonnajalajälje vähendamine osa ettevõtte kestlikkuse strateegiast, mille eesmärk on saavutada aastaks 2030 tootmises süsinikheitmete nulltase.

