Esimesena Eestis on rajataval EELK Saku Toomase kirikul katusel päikesepaneelid. Energiat toodab lõunapoolne osa, põhjapoolsel katusel on tavaline kate. Kokku pandi oktoobri alguses paika 98 paneeli kogupindalaga 200 ruutmeetrit.

Saku aleviku serval Pähklimäel algas Toomase kiriku ehitus tänavu 11. aprillil ning nurgakivi sai paika 18. juunil. Tornirist õnnistati 20. septembril. Ehituse seitsme kuuga on peaettevõtja ehk Vormsi Ehitusmeistrid OÜ töömehed saanud hoone karbi peaaegu valmis. Ehitisel on pühakoja kuju. Oktoobri alguses paigutati katusele 98 Viljandi ettevõttes Solarstone OÜ valmistatud paneeli. Koguduse vaimulik Magne Mölster on rõõmus, et koos ehitajaga leiti hea lahendus – alguses oli plaan katta katus plekiga, kuid lõpuks valiti päikesepaneelid. “Põhjapoolsel katuseküljel on vähe päikesevalgust, lõunapoolsel rohkem, seal ongi 98 paneeli. Juurdeehitisel ja põhjapoolsel katuseküljel on tavalised mustad plaadid, mis näevad paneelide moodi välja,” seletab Mölster.

Ettevõtte Vormsi Ehitusmeistrid juht Anti Tammissaar ütleb, et 200 ruutmeetril töötavate paneelide koguvõimsus on 27 kilovatti. Kirikuhoone jaoks on selline lahendus Eestis esmakordne.

Kahjuks koguvõimsus ei kata kahjuks hoone tarbimisvajadust. Juba maaküte agregaadi võimsus on 57 kilovatti. “Süsteem hakkab käima nii, et meie müüme Eesti Energiale energiat tagasi ja siis saab teha tasaarvestuse,” seletab Mölster. Kokku maksid päikesepaneelid ja nende ülespanek 26 000 eurot.

Detsembriks küte sisse

Kui kaua paneelide ülespanek kestis? Tammissaar ütleb, et oktoobri alguses neli kuni viis päeva. “Need pandi roovitise peale. Enne olid ettevalmistused,” selgitab ehitusjuht. Põhjapoolsele katuseküljele pannakse paneelid paika sellel nädalal.

Kiriku ehitusel eelistatakse kodumaiseid materjale. Päikesepaneelid on pärit Viljandist, betoonpaneelid AS-ist Lasbet, postid Narvast, müürikivid Betoneksist, fassaadikivid Wienerberger AS-ist ning betoon HC Betoonist.

Tammissaar räägib ka, et üldehitusega ollakse graafikus ning hoone karp valmib novembris. “Eestis on vähe ettevõtteid, kes oleks rajanud kirikut. See on uudne ja innovatiivne ehitis ning tellijaga on hea koostöö,” kiidab mees. Ta lubab saada majale detsembriks ka sooja sisse. Teise etapi ehitustööd sõltuvad rahastusest, sest tööd maksavad kokku vähemalt 375 000 eurot.

Pool rahast on koos

Kiriku täieliku valmimisena on lubatud toomapäeva ehk 21. detsembrit. Kindel on see, et hoone ei valmi tänavu. “Kõige varem tuleva aasta 21. detsembril, siis peaks kõik väga hästi minema. Kui aga lõpp on 2021. aasta detsembris, pole ka midagi katki,” ütleb vaimulik Magne Mölster.

Raha kogumine ning annetamine kiriku ehituse jaoks on väldanud aastaid. Tänaseks on koos peaaegu 635 000 eurot. Kiriku lõpliku valmimise hind on 1,1 miljonit eurot. Seda ilma mööbli, oreli, kellade ning muu vajalikuta. “Olen väga tänulik kõikidele annetajatele. Loodan, et ka teised eesti inimesed ja firmad leiavad võimalust toetada. Eriti loodan ettevõtetele, sest tänaseks on sihtasutust toetanud vaid neli firmat.

Seni suurim annetaja on EELK Konsistoorium 310 000 euroga. Eestist on kogutud veidi üle 373 000 euro. Suurim üksikannetaja on endine Saku õlletehase direktor Ants Laos 10 000 euroga.

Annetamise infot vaata siit http://saku.eelk.ee/kirik/soovid-aidata/