EELK Saku Toomase koguduse kirikuhoone rajamine lõppes rahanappusel mullu detsembris. Tänaseks on korjanduse ja annetusega vajalik summa koos ning ehitus läheb edasi sel nädalal.

“Kiriku ehitamisega jätkame 4. maist. Esialgu pidid tööd jätkuma aprilli keskpaigast, kuid eriolukord sundis seda veidi edasi lükkama,” ütleb koguduse vaimulik Magne Mölster. Ta kinnitab: lootus ja eesmärk on kogudusega sisse kolida tänavuse aasta toomapäevaks ehk 21. detsembriks. On ju Toomas koguduse ja kirikuhoone kaitsja.

Ehitus algas mullu 11. aprillil ning nurgakivi sai paika 18. juunil. Tornirist õnnistati 20. septembril ning mulluste jõulude ajal anti kirikusaalis ka kontsert. Ehituse seitsme kuuga olid peaettevõtja ehk Vormsi Ehitusmeistrid OÜ töömehed saanud hoone karbi peaaegu valmis. Ehitisel oli ja on tänaseni pühakoja kuju.

Katus päikesepaneelidest

Oktoobri alguses paigutati katusele 98 Viljandi ettevõttes Solarstone OÜ valmistatud päikesepaneeli. Koguduse vaimulik Magne Mölster rõõmustas, et valiti päikesepaneelid. “Põhjapoolsel katuseküljel on vähe päikesevalgust, lõunapoolsel rohkem, seal ongi 98 paneeli. Juurdeehitusel ja põhjapoolsel katuseküljel on tavalised mustad plaadid, mis näevad paneelide moodi välja,” seletas Mölster toona.

Ettevõtte Vormsi Ehitusmeistrid juht Anti Tammissaare sõnul on 200 ruutmeetril töötavate paneelide koguvõimsus on 27 kilovatti. Kirikuhoone jaoks on selline lahendus Eestis esmakordne.

Toetused on oodatud

Kuidas saab ehitust toetada? Vaimulik Magne Mölster ütleb, et annetusi kiriku ehituse heaks saab teha Saku Kiriku Ehitus SA kontole märksõnaga “Annetus kiriku ehituseks”. Olemas on ka annetuse ning toetamise telefonid.

Kiriku 643-ruutmeetrises peahoones on eskiislahenduse kohaselt kaks ja pool korrust. Katuse lõunaküljele paigaldati päikesepaneelid, et muuta hoone energiasäästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Saalis on 105 istekohta ning koos söögisaaliga mahutab ruum kuni 200 inimest. Peahoone juurde on kavandatud 143 ruutmeetri suurune ühekorruseline lisahoone, milles on ka väike korter.

Vaata lisa!

Omaette kogudus

• Iseseisev Toomase kogudus loodi aastal 2013. Varem kuulus alevik ja selle ümbrus Keila kihelkonnakiriku alla. Kohe oli selge, et vajatakse oma pühakoda. Tänaseni kasutatav vennastekoguduse Saku palvemaja on kitsas ning vajab remonti.

• Kirikuhoone krunt asub Sakus Pähklimäel, Küütsu tänav 2. Pühakoja projekti autorid on Kalle Rõõmuse büroo arhitektid Kristiina Renter ning Juhan Põld.