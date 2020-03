Detsembris lõppes rahapuudusel EELK Saku Toomase kiriku ehitus. Paari kuuga on aga korjandus ning annetused toonud kogudusele piisava rahasumma. Ehitus jätkub 12. aprillist ehk aasta pärast kiriku rajamise algust.

Koguduse vaimulik Magne Mölster ütles Harju Elule, detsembris lõpus jäi ehitamine seisma. Põhjus oli rahapuudus.

“See oli prognoositav. Kunagi ei ole me unistanud sellest, et saaks ehitada kõik korraga valmis. Vahepeal on aga lisandunud niivõrd palju toetajaid-annetajaid, et saame hakata uuesti ehitama. Ülestõusmispüha ehk 12. aprilli järel hakkab töö taas pihta,” rõõmustab Mölster.

Kirikut rajab jätkuvalt ettevõte Vormsi Ehitusmeistrid OÜ. Täpsemalt hakatakse ehitama või viimistlema peasaali, ringiruume, paigaldama uksi ja aknaid ning ventilatsioonisüsteemi. Vaimulik avaldas lootust, et kogudus saab ajutise kasutusloaga hoonesse kolida tänavusel toomapäeval ehk 21. detsembril.

50 000 eurot toetust

Annetuste uus hoog algas Mölsteri sõnul pärast jõulupühi ning aastavahetust. Nii toetas anonüümne annetaja perefirma kaudu ehitust korraga 50 000 euroga. Kokku on kirjas 183 erinevat üksikannetajat või -peret. Lisaks nendele on toetanud summadega 40 ühingut või kogudust ning kuus firmat.

“Uudis on ka see, et oleme hakanud korjama raha kirikukellade ja muude esemete heaks. Suure kella soetamist on toetanud juba Saku õlletehase eksdirektor Ants Laos, kes annetas 13 000 eurot. Teise kella ja lisavarustuse jaoks kogume raha fondi,” rääkis Mölster.

Märtsi esimeste päevade seisuga on kiriku ehituse jaoks koos 770 000 eurot. Lisaks veel 13 050 eurot kelladefondile. Kiriku eelarves on arvestatud 1,1 miljoni euroga.

“Vahepeal on vallavolikogu teinud otsuse õuealade töödest. See võib viia ehituse odavamaks,” ütles mees. Lisaks saadi veebruari lõpus rahandusministeeriumilt 5000 eurot nn katuseraha.

Valla eelmise aasta tegu

Tulemata pole jäänud ka tunnustus. Kiriku ehitamine valiti valla 2019. aasta teoks ning hääletasid kogu Saku valla elanikud. “Auhinna võtis vastu SA Saku Kiriku Ehituse nõukogu esimees, praost Jüri Vallsalu. Ja seda vabariigi aastapäeva aktusel ehk 21. veebruaril,” rõõmustas Magne Mölster.

Kiriku katus on osaliselt kaetud päikesepatareidega. Foto Magne Mölster.

Veel enne ehituse jätkamist korraldatakse nii kiriku lahtiste uste päev kui ka kirikulaat. Ehituse uksed on avatud laupäeval, 11. aprillil kella 11–14-ni. “See on täpselt üks aasta peale esimest sümboolset labidalööki kirikukrundil ja kaks päeva enne tööde uut alustamist,” lisas Mölster.

Kaks päeva varem toimub aga laat. See algab 9. aprillil kell 11 ja vältab kella 15-ni.

Laadale oodatakse kauplema kõiki väikeettevõtjaid, käsitöömeistreid, aednikke, talupidajaid maheda ja eheda kaubaga. Teretulnud on ka kasutatud riiete ja esemetega kauplejad.

Omaette Saku kogudus

• Iseseisev Toomase kogudus loodi aastal 2013. Varem kuulus alevik ja selle ümbrus Keila kihelkonnakiriku alla. Algusest peale oli selge, et vajatakse oma pühakoda. Tänaseni kasutatav vennastekoguduse Saku palvemaja on ajutise peavarjuna kitsas ning vajab remonti.

• Kirikuhoone krunt asub Sakus Küütsu tänav 2. Kalle Rõõmuse büroo arhitektid Kristiina Renter ning Juhan Põld on pühakoja projekti autorid. Peahoonel on projekti järgi 2,5 korrust ning selle pindala on 643 ruutmeetrit. Ühekorruseline kõrvalhoone võtab enda alla 143 ruutmeetrit. Suurde saali on planeeritud sadakond istekohta.

