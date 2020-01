EELK Saku Toomase kogudus alustas aleviku serval kiriku ehitust mullu 11. aprillil ning nurgakivi sai paika 18. juunil. Tornirist õnnistati 20. septembril ning jõulu ajal anti kirikusaalis ka kontsert. Tänaseks on ehitamises paus, sest olemasolevast rahast ei piisa ning oodata tuleb uusi toetusi.

Viimati kirjutas Harju Elu kiriku ehitusest mullu 18. oktoobril. Ehituse seitsme kuuga olid peaettevõtja ehk Vormsi Ehitusmeistrid OÜ töömehed saanud hoone karbi peaaegu valmis. Ehitisel oli ja on tänaseni pühakoja kuju.

Oktoobri alguses paigutati katusele 98 Viljandi ettevõttes Solarstone OÜ valmistatud paneeli. Koguduse vaimulik Magne Mölster rõõmustas, et valiti päikesepaneelid. “Põhjapoolsel katuseküljel on vähe päikesevalgust, lõunapoolsel rohkem, seal ongi 98 paneeli. Juurdeehitisel ja põhjapoolsel katuseküljel on tavalised mustad plaadid, mis näevad paneelide moodi välja,” seletas Mölster toona.

Ettevõtte Vormsi Ehitusmeistrid juht Anti Tammissaare sõnul on 200 ruutmeetril töötavate paneelide koguvõimsus on 27 kilovatti. Kirikuhoone jaoks on selline lahendus Eestis esmakordne.

Praegu ehituses paus

Alates 18. detsembrist on aga ehitamises paus. Koguduse õpetaja Magne Mölster ütleb Harju Elule: “Hoone karp on kinni. Puuduvad veel mõned uksed ja aknad. Aga seal on praegu siiski kate ees.” Õpetaja seletab ka, et hoones on küte sees ja kirik soe. Vaheseinad on ka valmis, kuid need on viimistlemata.

Millal tööd jätkuvad? Seda on õpetaja Mölsteri sõnul veel vara öelda. “Ilmselt kevade poole, kas märtsis või aprillis näiteks. Sinna aega jääb siseviimistlus, ventilatsioonisüsteem, helisüsteem ja ka välistööd.

Tänavuse aasta toomapäevaks ehk 21. detsembriks on lootus, et hoone peasaal ja mõned ruumid on juba nii valmis, et neid saab igapäevaselt kasutada.

Et kõik nii läheks, siis kogub ehituse SA ja kogudus jätkuvalt annetusi. Magne Mölster ütleb, et 2. jaanuari seisuga olid kogudused, ühingud, ärisektor ja üksikisikud annetanud kokku 688 106 eurot. Lisaks oodatakse jaanuari lõpuks projektiraha ehk 30 000 eurot.

Tublid toetajad

Hästi on edenenud üksikannetajate toetus. Kokku oli nende annetusi jaanuari alguseks veidi üle 86 824 euro. Suurimad eratoetajad on Mölsteri sõnul Odd Ulltveit Norrast 20 000 euroga ja endise Saku õlletehase direktor Ants Laos 10 000 euroga.

“601 282 eurot on laekunud kogudustest, ühingutest, ärisektorist ja seltsidelt. Suurim annetaja on EELK Konsistoorium (310 000 eurot). Lisaks veel Norra Misjoniselts 91 000 euroga ja Martin-Luther-Bund Saksamaalt 52 500 euroga,” kiidab Mölster. Veel on suuremad toetajad Saku Korterid OÜ, Saku Tehnopark OÜ, Tulipunane OÜ, Tõsta OÜ ja Ülemiste raamatupidamisbüroo. Samuti Soome kristlike ärimeeste liit ja erinevad ettevõtjad.

Kokku vajab kogudus 1,1 miljonit eurot, et hoone saaks lõpuni valmis. “Lisaks on vajalikud üksikesemed nagu altar, ristimisvaagen, protsessioonirist, kirikutekstiilid, kaks kella, toolid, lauad, orel jne. Meil on olemas tiibklaver ja elektrooniline orel ning saame alguses hakkama,” seletab Magne Mölster.

Lisaks kulub 120 000 eurot hoone ümbruse haljastustöödele, parkimisplatsile, teedele, kõnniteedele, sillale ja muule. Seega on hoone lõpuni ehitamiseks puudu 400 000 eurot. “Tahan loota, et vähemalt pool sellest ehk 200 000 eurot saame tänavu ka kokku,” ütleb õpetaja.

Annetamise infot vaata siit http://saku.eelk.ee/kirik/soovid-aidata/

Omaette kogudus

• Iseseisev Toomase kogudus loodi aastal 2013. Varem kuulus alevik ja selle ümbrus Keila kihelkonnakiriku alla. Kohe oli selge, et vajatakse oma pühakoda. Tänaseni kasutatav vennastekoguduse Saku palvemaja on kitsas ning vajab remonti.

• Kirikuhoone krunt asub Sakus Küütsu tänav 2. Kalle Rõõmuse büroo arhitektid Kristiina Renter ning Juhan Põld on pühakoja projekti autorid. Peahoonel on projekti järgi 2,5 korrust ning selle pindala on 643 ruutmeetrit. Ühekorruseline kõrvalhoone võtab enda alla 143 ruutmeetrit. Suurde saali on planeeritud sadakond istekohta.