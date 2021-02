Saku valla kaasava eelarve maht on 20 000 eurot. Tähtajaks ehk 31. oktoobriks laekus 22 ettepanekut, millest hääletusele pandi 8. Enim hääli ehk 88 pälvis Albert Einmani ettepanek ehitada sillad Saku mõisapargi H-kujulisele tiigile.

Saku valla kaasavaks eelarveks sai teha ettepanekuid 6.–31. oktoobrini. Laekunud 22 ettepanekust pandi hääletusele 8. “Kõigi ettepanekute puhul kaalus komisjon enne nende hääletusele panekut, kas nende tegemine mahub 20 000 euro piiresse ja hääletusele pandi ainult need, mille puhul peeti seda reaalseks,” selgitab valla avalike suhete spetsialist Victoria Parmas.

Hääletamine toimus 17. detsembrist 10. jaanuarini. Ettepanekud said ühtekokku 319 häält. Kuidas jagunes toetus ettepanekute kaupa?

Sillad Saku mõisapargi H-kujulisele tiigile pälvis 88, tänavavalgustus Murumäe ja Murumäe põik teele 65, tänavavalgustus Lukussepa tänava algusesse 53, klaasmosaiik Saku kirikule 38, mänguväljak/vaba aja veetmise plats Kiisale Kasemetsa tee ja Revali tänava nurgale 32, tänavavalgustus Murimäe teele 26, Lokuti küla liikuma 13 ning korvpalli välikonstruktsioon Kiisale aadressile Kurtna tee 8 kõigest 4 inimese toetuse.

Nostalgia sildade suhtes

Võitnud ettepaneku tegijaks on Albert Einman, kes elab Sakus juba alates 1971. aastast. Mõisapargis käib ta jalutamas paar korda nädalas. “Viimase kümne aasta jooksul on juba väga palju Sakus ära tehtud, pargi eest hoolitsetakse pidevalt,” kiidab ta.

Mees tunneb nostalgiat pargi sildade suhtes, mis seal varasemalt seisid, kuid mis praeguseks on kahjuks hävinud. “On juba aastaid jutud käinud, et vaja sillad taastada. Oli hea meel, et vallavalitsus tõsiselt võttis seda ettepanekut,” rõõmustab Einman.

Tema sõnul tuleks sillad taastada nii, et need oleksid puidust. Kas Saku valla kaasava eelarve 20 000 eurot on piisav summa, et soovitu teoks teha? “Ma arvan, et sellest summast piisab, kuid päris kindel ma ei ole,” arvab mees.

Tuleb ka purskkaev

Tulevikku silmas pidades on tal veel üks ettepanek. “Mõisa ees on üks väike tiik. Sinna või tiigi ja mõisa vahele tuleks ehitada purskkaev,” teatab Einman. Purskkaevu rajamise ideed kaasava eelarve hääletusele siiski ei pandud. “Selle kohta mulle vastati, et selline ettepanek nõuab suuremat planeerimist ja maastiku kujundamist. Ma olen sellega täitsa nõus,” on mees leplik.

Victoria Parmas annab siiski lootust, et Einmani soov võib täituda ja juba üsna pea. Nimelt kavatseb vallavalitsus põhieelarve rahadega ellu viia lausa viis kaasava eelarve hääletuselt kõrvale jäetud ettepanekut.

Sellisteks põhieelarvelisteks projektideks on mõisapargi valgustamine, purskkaevu ehitamine, müra mõõtmine, rattapark ja korvpalliväljak.

Hääletusele ei pandud

• Toetusfondi “Andekas Saku” loomine

• Saku lõhnakaart

• Pargimiljöösse skulptuur

• Konkurss “Arukas Saku”

• Saku murustaadioni valgustus

• Tiigi ja mõisa vahele purskkaev

• Rattapark Nurme mäele

• Mõisapark valgeks

• Saku silla kõnniteed laiemaks

• Saustinõmme bussipeatused valgeks

• Invaauto ja autojuhi rentimine

• Välikorvpalliplats Sakku

• Müramõõtjad Männiku külla

• Mänguväljak Kiisale