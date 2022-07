„Kolmapäeva, kuuenda juuli seisuga võime öelda, et vähemalt kolm korda on karu meil rüüstamas käinud. Viimastel päevadel pole käinud, aga varem käis kolmel päeval järjest.“ Nii kõneleb Saku abivallavanem, Saku ja Kiili valla piiril elav Tanel Ots.

Esimest korda märgati karu rüüstet jaanipäeval. Siis oli ta kolm mesipuud ära lõhkunud.

„Karu käis varemgi, aga jaanipäevaks panin videokaamera üles,“ räägib kahjukannataja. Videolt on selgesti näha, kuidas karu ajab end tagajalgadele püsti, üritab kollast mesipuud ümber lükata. Kui see esimese korraga ei õnnestu, laseb metsloom end neljale käpale tagasi ja hakkab mesipuud enda poole tõmbama. Tõmbab ja rebib, kuni mesipuu ongi külili. Siis läheb juba kärgede imemiseks.

Esimene nälg kustutatud, tassib karu muist kärgi eemale, kõrge rohu sisse.

Tanel elab oma perega Saku ja Kiili valla piiril. Nii et tema talu piir on ka Saku valla piir. Samas jääb talu Kiili jahiseltsi maa peale.

„Ei teagi, et siin ajalooliselt varem oleks karud elanud. Aastakene tagasi tuli see ott siia ja on siin endale kindla elupaiga leidnud, käib kimbutamas ümberkaudseid mesinikke. Nii on karu Otsa kinnitusel külas käinud veel Sausti-Nõmme küla kahel mesinikul, Kasemetsas, isegi Kiili gümnaasiumi juurde jäävas mesilas.

„Karust on oma metsamassiivi piires saanud paras paharet. Pärast esimest korda, mil ta tegevust jäädvustasin, tuli ta tagasi juba järgmisel päeval, siis hakkas kaugemale heina sisse veetud kärgesid üle noolima,“ meenutab taluperemees Ots.

Kolmandal korral sattus karu aga mesila kõige kurjema pere otsa, keda mesinik isegi kardab. Kurjad mesilinnud tegid ka karule tuule alla, peletasid minema.

Selleks ajaks sai Ots oma mesipuudele ka elektrikarjuse ümber panna. Videost on näha, et karu on seda küll uudistamas käinud, aga lõhkuda pole julgenud.

„Metsloomadega on kord nii, et kui on juba elektrikarjuse nähvakut tundnud, siis teist korda katsuma ei lähe,“ teab abivallavanem rääkida.

Ka Kiili jahiseltsi meestega on Tanel Ots kõnelnud. Üht kõnelust meenutab ta nii: „Helistasin tuttavale jahimehele. Sain vastuseks, et karu on parasjagu nende söödaplatsil, aga juba hakkas liikuma minu maja poole. Öeldi, oota, varsti on kohal.“

„Tõsi see oli. Läks vaevalt veerand tundi mööda, kui karu oligi jälle siin uudistamas,“ räägib Ots ja kinnitab, et tema karu peale kuri ei ole, mees ise on valinud omale elupaigaks metsaäärse ala.

„Aga karu võiks siiski inimeste eluasemed rahule jätta,“ arvab Ots, kes praegu looma kahjusid dokumenteerib, et oleks ametimeestele vajadusel esitada. Seni pole ott Otsade majale lähemale tulnud kui 30 meetrit.