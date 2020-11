Vald on alustanud Saku aleviku munitsipaalmaja ehitust. Milline see hakkab välja nägema? Vastab Marti Rehemaa, Saku vallavanem.

Hoone ehitatakse kolmekorruseline ning selles on 25 korterit. Ühetoalisi kortereid on 15 (sellest omakorda kaheksa on invanõuetele vastavad korterid), kahetoalisi on seitse ning kolmetoalisi on kolm. Suuri kortereid on võimalik kasutada majutuseks ka eraldi tubadena.

Lisaks on hoones ühiste tegevuste, pesupesemise ja triikimise ning administraatori ruumid, majandusladu ja panipaigad.

Hoone netopind 1236 ruutmeetrit ja sellel on A-klassi energiatõhusus. Katusele paigaldatakse päiksepaneelid. Hoones hakkab 24/7 tööle ka administraator.

Ehitavad ühispakkumuse esitanud ehitusfirma Fidele OÜ ja Reman OÜ. Tööde valmimise tähtaeg on järgmise aasta 14. september.

Kas ja kuidas saab hoonesse elamispinda taotleda?

Saku valla kasutuses oli kaks halva kvaliteediga 70ndatel ehitatud sotsiaalmaja. Kunagi ehitati need hooned Saku õlletehase

ühiselamuteks, hiljem kohendati nad sotsiaalkorteriteks.

Esimeses järjekorras majutame uude majja seniste sotsiaalmajade elanikud, aga ruumi on uues majas rohkem. Elamispinna vajaduse kaardistab valla sotsiaalteenistus, otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Majas on avariipinnad ka ootamatu õnnetuse tõttu peavarjuta jäänud peredele.

Kas vallas on ka mõnes muus asulas munitsipaalmaju?

Kahe senise amortiseerunud sotsiaalmaja asemel ehitatakse Saku alevikku üks uus. Valla teistes asulates sotsiaalmaju ei ole. Alevikus on alanud ka 1974. aastal valminud Saku taimekaitsejaama hoone ümberehitus. Teaduse 2 hoone arhitekt on Valve Pormeister, see kuulub Riigi Kinnisvara AS-ile.

Põllumajandusameti büroohoone rekonstrueerimise eesmärk on soojustada välispiirded, rekonstrueerida tehnosüsteemid ning korrastada arhitektuurset väljanägemist. Tööde hind on 2,2 miljonit eurot (lisandub käibemaks). Tööde tähtaeg on sügis 2021. Projekti autorid on arhitektid Ago Pähn, Jane Teresk, Margus Meola, Irina Mähonen ning sisearhitekt Alice Philips (Projektibüroo OÜ).

Uuendamine on planeeritud ka Teaduse 4 ehk põllumajandusuuringute keskuse administratiiv-laborihoones ning seda talvest 2021 kuni suveni 2022.