Saku Õlletehas on vanim Eestis järjepidevalt samas asukohas tegutsev õlletehas, kus on Maailmasõdasid välja arvates õlut pruulitud kõikide riigikordade ajal. Täna kuulub Saku Õlletehas Carlsbergi gruppi.

Saku mõisa omanik krahv Karl Friedrich von Rehbinder asutas mõisa juurde õllekoja 1820. aastal. Pruulikoja ja Saku Õlletehase sünnipäeva tähistatakse 19. oktoobril, kuna just sellest kuupäevast pärinevad esimesed dokumenteeritud tõendid esimesest keeduperioodist Saku õlleköögis.

“Kuna möödunud on aga 16 aastat, siis koostöös vallaga otsustasime Sakku tulijaid tervitavaid silte uuendada ning kaasajastada, millega markeerida sümboolselt ka seda, kuidas õllekultuur on viimase pooleteistkümne aastakümnega arenenud,” lisas Jaan Härms.

