Kõigi Tallinnast avatud sihtkohadega on võimalik tutvuda lennujaama kodulehel.

“Väga aktiivselt on turul laienemas Ryanair, kes lisab talvisesse lennuplaani seitse uut sihtkohta ning tänase lennuplaani kohaselt saab neil olema Tallinnast 37 lendu nädalas, võrdluseks suvel oli see number 17,” lausus Pärgmäe.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul erineb selle aasta talvine lennuplaan varasemate aastate omast, kuna lennufirmad on lisamas nii uusi liine kui ka lisasagedusi juba olemasolevatele liinidele.

