Täna avati Rummus värske vabaaja- ja välispordiväljak. Kunagisele prügistatud tühermaale rajatud keskuses on näiteks nii slackline’i lindid kui tänavaspordiväljak.

“Kes täna seda pilti siin vaatab ei usuks, et kunagi oli siin kõhedavõitu tühermaa, millest kauge kaarega mööda käidi. Tänasest on see siin kahtlemata aleviku süda, mille rohked võimalused tõstavad Rummu väärtust nii elukeskkonnana kui külastuskeskusena,” sõnab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Rummu vabaaja- ja tervisespordikompleks rajati Rummu keskmesse Sireli tänava kortermajade ja Aia tänava vahelisele endisele prügistunud ja võsastunud tühermaale. Alal paiknesid kortermajade prügikastid, mille juures käis ka vilgas prügipõletamine ja jäätmete tühermaale vedamine. “Siit sai ära veetud ikka konteinerite kaupa prügi ja koormate kaupa aastatega kuhjunud ehitusjäätmeid. Valminud kompleks ongi osaks plaanist muuta kogu endine tühermaa Rummu kauniks kogukonnapargiks,” lisab vallavanem Saat. Vallavanem avaldab lootust, et kohalikud võtavad väljaku kiiresti omaks ning kasutavad seda igati heaperemehelikult. “Samuti aitab sellise prügimäe likvideerimine kaasa ka keskkonnakäitumise parandamisele, sest kui pole sellist illegaalset prügilat, siis loodetavasti viiakse jäätmed edaspidi selleks ettenähtud kohta.”

Vanade aegade meenutuseks on ühe betoonihunniku peale rajatud omamoodi kiviktaimla, mille sees on alalt kokku korjatud raudkivid ja põnevamad betoonikamakad.

“Väljaku rajamisel lähtusime sellest, et kõik vabaaja- ja tervisetegevused koonduksid ühte kohta ning plats oleks nii-öelda elukaareülene. See on justkui terviseedendamise ja kogukonnatunde suurendamine projekt samaaegselt,” ütleb Lääne-Harju valla avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa, kes on tühermaa ellu äratamise idee ja pargi eskiis projekti autor.

Kompleksi südameks on 34×16 m suurune kunstmurukattega multifunktsionaalne pallimängude ja sportimise väljak. See on kohandatav pea kõikidele pallimängudele: korvpall, jalgpall, võrkpall, sulgpall, tennis ning seal saab viia läbi erinevaid liikumistreeninguid, mänge ja üritusi.

Spordiväljaku ääres on kaks võimlemislinnakut. Üks traditsiooniline kümne erineva trenažööriga jõulinnak, mis sobib kasutamiseks noortest eakateni välja. Teine on mõeldud tänavaspordi harrastamiseks, kus saab erinevatel tasanditel paiknevatel torudel ja muul atribuutikal teha kõike lihasgruppe hõlmavaid treeninguid. “Kokku moodustavad kaks erineva suunitlusega jõulinnakut kompleksi, kus saavad edukalt füüsilist tervist edendada väga erineva sportliku vormi ja vanusega kasutajad,” selgitab Vaikmaa.

Täiendavalt paikneb alal tasakaalu arendamise ala. Tegemist on tänapäevaste tasakaaluliinide ehk slackline’iga, kus saab kahel 9 m pikkusel liinil arendada koordinatsiooni ja osavust. Nende paigaldamisel aitas kaasa Eesti esi-slackliner Jaan Roose. Puhkeala keskel saab aga mängida lauatennist. Spordiväljaku vahetusse lähedusse jääb ka 1,5 a tagasi valminud suur laste mänguväljak koos 4,5 m kõrguse võrkpüramiidiga.

Erinevad sportimiseks mõeldud alad on omavahel ühendatud sillutatud jalgteede ja haljastusega. Spordikompleksi aladele on esimeses etapis istutatud ligi 150 põõsast ja püsikut. Avamise päeval istutati parki ka esimesed 30 uut pargipuud.

Rummu välispordikompleksi projekteerimis-ja ehitustöö autor on Tommi Play OÜ. Väljaku rajamine maksis kokku 96 000 eurot ja seda rahastas täies ulatuses vald.

Galeriid näeb siit. Autor Kadri Kauksi.

