Ümbersõit on korraldatud Haapsalu poolse ristmiku kaudu.

Kuni 18. detsembrini on liiklusele suletud Laitses Ääsmäe poolt tulles ristmik Haapsalu maanteega ja seda ristmiku ümberehituse tõttu, teatas transpordiamet.

