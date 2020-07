Eesti Noorsooteater tuleb suvel vaatajate juurde pöörase röövlimürgliringreisiga, mis saab alguse Harjumaal.

Teater alustab ringreisiga Kosel, kus esinetakse 31. juulil kell 18 Kose lauluväljakul. Mõni päev hiljem, 4. augustil kell 18 astutakse üles Padisel Kalju-laval ning ringreisi lõpuks, 22. augustil antakse kaks etendust Tallinna Velodroomil – kell 15 ja kell 19.

Nukuteater on olnud juba aastaid liiga kitsas nimetus, mis kirjeldas teatrit vaid ühe lavastusliigi kaudu. Nagu selles röövliloos, nii kasutatakse ka teistes noorsooteatri lavastustes rohkelt erinevaid visuaalteatri vahendeid – nuku-, objekti-, materjali-, maski-, digitaal-, multimeedia- ja füüsilist teatrit. Nii viiski teater äsja oma nime sisuga kooskõlla ja esimese asjana tehakse Eesti Noorsooteatri nime all Eestile tiir peale mullu esietendunud “Röövel Hotzenplotziga”.

Humoorika röövliloo tegevus areneb väikeses linnakeses, kus kõik paistab olevat imehästi, kuni hirmuäratav röövel Hotzenplotz murrab end vangimajast vabadusse ja pistab nahka kõik praevorstid ja hapukapsad, mis Kasperli vanaema on lapselapsele ja selle sõbrale Seppelile valmistanud. Sellest saab alguse hoogne röövlijaht, kus vahetatakse maske ja rolle, nii et keegi ei pruugi olla see, kellena alguses paistab.

Trupile tuli appi ka hea partner Toyota, kes andis mööda Eestimaad sõitmiseks oma uhiuue väikebussi – ei saa ju jätta Hotzenplotzi kuhugi Eesti peale ekslema, ohtu satuksid nii suvised praevorstid kui kohalikud konstaablid.

Lavastus on valminud Otfried Preussleri jutustuse põhjal Mirko Rajase lavastajakäe all. Rajase sõnul lummab Preussleri lugude mängulisus igas vanuses inimesi. Vanuse alampiir on seitsmes eluaasta, sest noorematel võib olla keerulisem lugu jälgida. Vanuse ülempiiri aga pole – lustakas lugu köidab igas vanuses teatrisõpru.

“Peame oluliseks, et lastele ja noortele suunatud lavastused kõnetaksid oma teatrikeele ja kunstilise tasemega ka täiskasvanud teatrihuvilisi,” selgitab lavastaja teatri loomingulisi põhimõtteid. “Noorus ja arenemishimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ning see võib iseloomustada nii last, noorukit kui ka täiskasvanut. Teatri ülesanne on see igas inimeses peituv hoiak äratada ja oma vaatajaga selle kaudu suhelda.”

“Röövel Hotzenplotz” on rajatud suuresti just mängulustile ja ansamblitundele, lindimuusika asemel kasutatakse laval rütmi- ja muid pille ning laul kõlab läbi etenduse.