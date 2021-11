Toidukappide rajamise taga on kogukondlik algatus Roheline Vald ning projektipartnerid Lääne-Harju vallavalitsus, Alexela ning Sunly City.

Reedel avatud toiduringluskapid on Eestis esimesed omataolised, sest seni ei ole siia veel päikeseenergial töötavaid kappe rajatud. Toiduringluskapi idee valideerimiseks paigutati kevadel toidukapi prototüüp Laulasmaale, kus see õigustas end täielikult ning andis tõuke ehitada valmis päikeseenergial toimivad toiduringluskapid.

Kohapeal andsid kappide ehitusest, toimimisest ja kasutamisest ülevaate kõik seotud osalised. Nendeks on kogukondliku algatuse Roheline Vald eestvedaja Kairi Niinepuu-Mark, Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, Alexela tegevjuht Aivo Adamson ning Sunly City juhataja ja asutaja Priit Lepasepp. Kapi tehnilistest detailidest andis ülevaate Nordic Solardry esindaja ja toidukapi tiimi liige Margus Kullerkupp.

