Rae valla spordimehe Toomas Marrandi karjääri kuulub säravaima saavutusena 2017. aasta Euroopa rogaini võistkondlik kuld. Mullusel MM-il tuli samal alal võistkondlik kuues koht. Ala juurde sattus Marrandi läbi orienteerumise, mille üks vorme rogain ongi.

Spordivõistlusi pole Eestis ning enamuses Euroopa/maailma riikides peetud juba teist kuud. Aga eriolukord ei tähenda sugugi seda, et sportlased niisama jõude istuvad. Piirangutejärgsed mõõduvõtmised peetakse niikuinii.

Milliseid teid pidi Toomas Marrandi spordi leidis, kuidas ta praegu treenib ja mida endast rogain kujutab, rääkis ta Harju Elule kuu eelviimasel nädalal.

Kuidas spordimehed praeguses kriisis elavad? Kas ja kui palju teete treeninguid?

Treeningmahud eriti muutunud ei ole. Küll aga on muutunud treeningute iseloom. Mitu korda nädalas tuleb lastega koos üldfüüsilist treeningut teha (ehk asendada nende treenereid ja trenne). See maht on suurenenud.

Rogaini MM 2019 La Molinas. Toomas Marrandi ja Anneken Lemberg saavutasid segavõistkondadest kuuenda koha.

Üldjuhul on nädalas üks puhkepäev ja ülejäänud päevadel käin väljas treenimas (terviseradadel või lähedal asuvatel metsateedel). Või siis kasutan kodus renditud sõudeergomeetrit. Aprilli esimese poole ilmad ei ole rattasõitu ja rulluisutamist soosinud.

Orienteerumishuvilistele on püstitatud mitmeid püsiradu (vt orienteerumine.ee), kuhu saab endale sobival ajal liikuma minna – neid on tore koos perega väisata.

Millal tänavu viimati võistlesite?

Viimane mõõduvõtmine oli orienteerumisel põhinev seiklusspordivõistlus WinterXdream, kus tulime segavõistkondadest kolmandaks. See on talvine võistlus, kus on lubatud liikumisvahendina kasutada ja omavahel kombineerida nii suuski, ratast kui ka jooksmist. Meie otsustasime raja läbida trenni mõttes joostes, puhtalt jooksjatest olime kiireimad.

Kas tööd teie ametis ikka on?

Tööd on hetkel piisavalt. (Toomas Marrandi toimetab betoonitööde firmas – toim.) Kevad on igal aastal töömahtude tõusu aeg ja hetkel ei ole tekkinud olukord veel palju muutusi tekitanud, oleme suutnud kohaneda. Oht on, et mõne kuu pärast võib tekkida olukord, kus tööd ei ole piisavalt.

Kuidas rogaini juurde jõudsite? Millised on erinevused tavalise orienteerumise ja rogaini vahel?

Orienteerujana sai koos sõpradega proovitud seiklusspordi võistlusi ja hiljem juba ka rogaine. Orienteerumine on üldjuhul individuaalala. Aga rogain on võistkondlik ning ülipika kestusega (4–24 tundi). Võisteldakse meeste-, naiste- ja segavõistkondades ning eraldi arvestust peetakse noorte ja veteranide klassides.

Rogain kujutab endast pika kontrollajaga orienteerumismatka, mille eesmärk on koguda etteantud aja jooksul võimalikult suur punktisumma. Stardi eel antakse tavapäraselt võistlejatele kaart kätte, mille põhjal tehakse rajaplaneering. Kontrollpunktide väärtused on erinevad, sõltudes tehnilisest keerukusest ja asukohast.

Erinevate väärtustega punktid muudavad stardieelset planeerimist keerukamaks, kuna finišeerides loeb kogutud punktide summa ja keerukamate punktide võtmine võib tulemuse osas määravaks saada.

Kuidas valmistuda 72 tundi kestvaks seiklusvõistluseks, nagu aastal 2010 läbisite?

Iseenesest on treenimine rogainiga sarnane: põhiline on jooks ja kere- ning siselihaste ÜKE ja üks või kaks pikemat mahutrenni (jooks, rattasõit) nädalas. Mina käin ka ujumas. Rogainijad kasutavad üldjuhul mahu jaoks kõrvaltreeninguna näiteks ka rattasõitu, seetõttu on põhitreeningud sarnased.

Seiklusspordivõistlustel vahelduvad alad iga paari tunni tagant ja seega tuleb lisaks treenida ka näiteks rattasõitu, aerutamist ja rulluisutamist. Pikkadel seiklusvõistlustel on tihti vaja ka mägironimisülesannetega hakkama saada, nendeks treenimine on küll täiesti eraldi ettevõtmine. Samas pakub see põnevat vaheldust nii trennis kui võistlusel.

Orienteerumine pole jõudnud suveolümpiate kavasse. Ei olevat telesõbralik, on toodud põhjuseks. Kas ja millal võib rogain OM-i kavasse jõuda?

Mina küll ennustama ei taha hakata, kas see ala kunagi OM-ile pääseb või mitte. Viimastel aastatel on orienteerumise tiitlivõistluste ülekannetega palju vaeva nähtud ja jälgitavus on juba vägagi kaasahaarav ja huvitav. Ala eripära on aga see, et võistlejaid saab reaalselt ergutada maksimaalselt kahes või kolmes kohas ehk start-raadiopunkt-finiš.

Kontrollpunkti läbimine Kataloonias.

Ülejäänud ajal saab jälgida orienteerujate mõttekäike ja jalgade töö kiirust otseülekandena metsas punktide lähedusse paigutatud kaamerate abil või sarnaselt lennukite lennukaardi liikumisele reaalajas joonistatud kaardi peal. Selle nimel nähakse palju vaeva, et ala populariseerida ja jälgitavust parandada. Seega oleks suurepärane, kui orienteerumine OM-i kavasse lülitatakse.

Mida soovitate algajale rogainihuvilisele? Millest alustada, mida jälgida ning millest hoiduda?

Rogainimisega alustades soovitan kindlasti teha selgeks orienteerumise põhitõed orienteerumine.ee-lehelt ning panna kokku hea ja võimalusel ühtsete füüsiliste võimetega seltskond. Siis on oluliselt lihtsam rogainima minna. Rogainikaardid on üldjuhul lihtsamad kui orienteerumiskaardid, seega saab seltskonnaga koos arutada, millised teed ja liikumisviisid parajasti sobivad. Vastavalt sellele tuleks kaasa võtta/selga panna riideid, seljakottides süüa ja juua.

Kindlasti tuleb arvestada sellega, et rogain on pikk ala, mille ajal tuleb kasutada nii füüsilist jaksu kui ajutööd ja ka meeskonnatöö oskuseid. Maksimaalsel liikumiskiirusel vales suunas tormamine toob kaasa pettumusi ja väsimust, millest peab oskama üle saada.

Eestis on rogaini harrastajaid ilmselt 5000 ringis.

Parem on mõistlikus tempos looduskaunites kohtades kulgeda ja kui enam ei oska oma peaga kuhugi minna, siis uurida kaasrogainijate käest, kust neil tulek ja kuhu minek: nad aitavad suure tõenäosusega hea meelega (kui just parajasti esikohale ei võistle – aga selle tunneb liikujate tempost juba kaugelt ära!).

MM-il olete olnud kuues ja EM-il ka kullal. Millised on teiste eestlaste suured tulemused?

Eestlased on üle maailma rogainijate seas teadatuntud tugevad ja vastupidavad navigeerijad. Väga kõrgeid kohti on saavutatud väga palju nii puhastel rogaini kui ka ultrapikkadel seiklusspordivõistlustel, mille kestus võib ulatuda isegi nädalani. Rogaini kandepind laieneb aasta-aastalt, ka võistlusi tuleb järjest juurde. Tunnistan ausalt, et harrastajate arvukust on keeruline määratleda: Eestis on see ilmselt kuni 5000 ringis.

Rogainimine on selline spordiala, kus ei peagi alati võistlema, vaid on ka mõnus lihtsalt kaardiga metsas matkata ja vaateid nautida. On arusaadav, et klassikalisele jõusaalis käijale või rühmatreeningu harrastajale tundub see hullumeelsusena, et võib olla päriselt meeldiv ööpäev läbi nt Itaalia Toscana maastikul ja mägedes liikumist nautida: vaheldumisi kõndida ja joosta, siis ronida või läbi vee kuhugi sumada ja jälle mäkke tõusta, aga nii see on – igaühele oma!

Kas Rae vald on spordisõbralik? Milliseid sealseid paiku enim hindate?

Rae vallale on väga oluline edukas osalemine Eesti omavalitsuste mängudel. Nendel võistlustel väga häid tulemusi näidatud sportlastele pakutakse valla spordiasutuste soodustingimustel kasutamist. Lisaks korraldab Rae Spordikeskus Rae valla mänge ehk ülipopulaarset võistkondlikku võistlussarja, kus on tavapäraselt üle viiesaja osaleja hooajal.

2,5-kilomeetrise Petraforca mäe tipus koos abikaasaga.

Fotod Toomas Marrandi erakogu

Igal aastal on kavas ca kaksteist erinevat spordiala, mis aeg-ajalt ka muutuvad, seega saab katsetada huvitavaid alasid, millega ehk muidu kokku ei puutuks. Ühed huvitavamad on olnud vehklemine, vibulaskmine, BMX, golf ja muidugi rogain. Ise kasutan igapäevaselt rohkem looduslikke liikumisvõimalusi, aga ka terviserada, kergliiklusteid ja spordihooneid ning ujulaid. Kokkuvõttes võib öelda, et siin on piisavalt head võimalused liikumiseks.

Mis saab suvest ja ilmselt ka sügisest? Võistlusi ilmselt lähiajal ei toimu?

Treenida saab – see on enesetunde ja vajaduse küsimus. Rogaini MM lükati järgmisse aastasse, EM lükati esialgu augustisse. Kui võistlusi ei toimu, siis elame perega aktiivset sportlikku elu edasi.