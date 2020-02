Eelmisel aastal ehitas ja rekonstrueeris riigimetsa majandamise keskus Eestis kokku 328 kilomeetrit metsateid. Teetöödest 13,88 kilomeetrit ehk 4,23 protsenti tehti Harju maakonnas.

Kui rasketele metsaveokitele RMK teed on mõeldud? “Üldjuhul arvestatakse RMK metsateede ehitamisel ja rekonstrueerimisel, et need peaks kandma vähemalt 58-tonnise täismassiga veoautosid,” selgitab RMK Ida-Harju metsaülem Andrus Kevvai.

“Metsateede ehitamisel ja rekonstrueerimisel kasutatakse tavapärast tee-ehitustehnikat. Kruusa, killustiku ja kattematerjali vedu toimub kallurautodega ning kohaletoodud materjal lükatakse laiali buldooseri või teehöövliga,” jätkab Kevvai.

“Peale kattematerjali laialilükkamist, milleks on tavaliselt purustatud kruus, antakse teele õiged kalded ja tehakse lõplik silumine teehöövliga. Seejärel rullitakse kattematerjal teehöövliga kinni. Tee ehitusmaterjalina kasutatakse kohalikku kruusa ja killustikku, mis peavad oma omadustelt vastama tee ehitusnõuetele,” täpsustab Kevvai.

328 kilomeetrist metsateedest, mis RMK 2019. aastal Eestis kas ehitas või rekonstrueeris, paiknevad 13,88 kilomeetrit Harjumaal. Sellest omakorda vaid 0,33 kilomeetrit oli uute teede ehitamine.

“Tegemist on mahasõitudega riigimaanteedelt, et nende serva oleks võimalik metsamaterjali ladustada. Mahasõidud rajati Lääne-Harju vallas Ohtu külas ja Saue valla Taberla külas,” täpsustab Kevvai.

Ülejäänud töö tähendas Harjumaal juba olemasolevate teede rekonstrueerimist. “Uue teekonstruktsiooni ja katte said Jõemäe tee ja Piiri tee Anija vallas Aegviidu lähistel ja Aasumäe tee Kose vallas Habaja lähistel kogupikkuses 13,55 kilomeetrit,” lõpetab Kevvai.

RMK teetööd 2019. aastal maakondade lõikes: