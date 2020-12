Rahandusministeerium otsustas toetada 15 Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutseva väikeettevõtja arendusprojekte kokku 690 000 euroga, et aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule ning tootmis- ja ekspordivõimekuse kasvule. Projekte rahastatakse ministeeriumi Kagu-Eesti programmist, toetust saavad kaheksa Võrumaa, neli Põlvamaa ja kolm Valgamaa ettevõtet.

“Ettevõtete võimekuse tõstmine on Kagu-Eesti programmi üks peamisi prioriteete. Toetusmeetmega soovime kujundada Kagu-Eestist areneva ettevõtluse ja kasvava palgatasemega piirkonnaks,” kinnitas riigihalduse minister Anneli Ott. “Hea meel on selle üle, et kohalikud ettevõtted on aktiivsed pakutud võimalusi igati ära kasutama ja näevad toetuses arengustiimulit.”

Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul kasutab suur osa toetuse saajaid toetust selleks, et parandada oma ettevõtte tootmisvõimekust. “Ettevõtjad soovivad soetada tööstusroboteid, laiendada oma tootmishooneid ja tõsta nende ekspordivõimet, teha tootmisprotsesse keskkonnasäästlikumaks ning luua piirkonnas uusi hästitasustatud töökohti,” ütles Alver.

Toetuse saajate hulgas on on näiteks Võrumaal asuv Estelaxe OÜ, mis toodab polüuretaantooteid ja töötab välja tehnoloogiat tulekindlast silikoonvahust polstrimaterjalide tootmiseks ning soetab liivapritsi asemele jugapuhastusseadme, mis säästab töötajate tervist ja reostab senisest vähem ümbrust. Kütioru puhkekeskuse OÜ Võrumaalt kavandab aga projekti “Kogukonna noored liikuma” toetuse abil käivitada Võrumaa noortele suunatud Kütioru puhkekeskuse liikumisprogrammi ning luua mäesuusatamise ja lumelauaspordi tingimused.

Valgamaal kavatseb 2013. aastal asutatud mööbliettevõte OÜ Zacman 2025. aastaks Valka arendada kaasaegse ja ihaldusväärse tootmisettevõtte, et toota kvaliteetset eritellimusmööblit; trükiettevõte Astormat OÜ soovib kasutusele võtta uusi trüki- ja järeltöötlustehnoloogiaid ning UV LED tasapinnalise printeri ja tasapinnalise lõikuri(CNC) soetamise abil suurendada ettevõtte tootlikkust ning konkurentsivõimet.

Põlva maakonnas tegutsev mööblitootja Estopuit OÜ soetab tootmise tõhustamiseks kolm tööstusrobotit, mida rakendatakse toorikute etteandmisel töökeskustele ning samas maakonnas veeparkide detaile tootev ettevõte Snow & Wakeboard Solutions OÜ on toetuse taotlusse märkinud vaakumvormimise seadme soetamise, mis aitab tootmisprotsessi kaasajastada ja keskkonnasõbralikuks muuta.

Ettevõtjad said toetust taotleda kuni 50 000 eurot, et edasi arendada oma tooteid või teenuseid, tõsta teenuse- või tootmismahtusid ning tootmist automatiseerida. Toetuse maksimaalne määr on 60% projekti kogukuludest.

Kagu-Eesti programm koosneb kolmest suunast: spetsialistide eluasemed, mainekujundus ja ettevõtluse areng. Taotlusvoor piirkonna ettevõtjatele oli avatud 20. juulist kuni 14. septembrini 2020. Toetust rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo Siret Soonsein, Riigi Tugiteenuste Keskuse projektikoordinaator, 663 1466, siret.soonsein@rtk.ee

