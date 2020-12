President Kersti Kaljulaid andis pühapäeval, 29. novembril Anija mõisas üle külaliikumise Kodukant ja vabaühenduste liidu tunnustused kodanikuühiskonna tegijaile ning aasta vabatahtlikele. Austasu sai ka kaks Harju maakonna vabatahtlikku.

Vabatahtlike aumärgi said Kersti Ringmets Kingitud Elust, Triinu Tints viljatusravi tugikeskusest ja MTÜ-st Vaikuse Lapsed, abipolitseinik ja kaitseliitlane Urmas Tobias, Triinu Sink Saaremaa lasterikaste perede ühendusest, Merle Purre noorte vaimse tervise liikumisest, erinevate organisatsioonidega seotud Riho Tuisk ja projekti “Ära vaiki!” autor Aleksandra Gartman.

Aasta vabatahtlike kaasajate ja juhendajatena pälvisid tunnustuse Anne Kraubner MTÜ-st Mondo ja Viljandi Rattaklubist ning Mark Martin Kaalma Eesti Meremuuseumist.

Vabatahtliku tiitliga pärjatud Urmas Tobias on abipolitseinik ja kaitseliitlane.

Rae vallast pärit Urmas Tobias on vabatahtlikuna panustanud politsei töösse ja meie kõigi turvalisusesse juba üle 20 aasta. Kõikide nende aastate jooksul on ta panustanud keskmiselt 400–500 tundi aastas, mis teeb kokku enam kui 9000 tundi vabatahtlikku politseitööd.

Eesti Meremuuseumit aitav Mark Martin Kaalma on olnud vabatahtlik kuus aastat. Millest viimasel kolmel aastal on ta eelkõige vabatahtlike kaasaja rollis. Muuseumi vabatahtlikud on Viimsi vallas elava Kaalma kohta öelnud järgmist: Mark teeb oma tööd südamega ning arvestab alati vabatahtlike soovide ja vajadustega.

Missioon, pioneer ja avalik võim

Aasta ettevõtte tunnustuse pälvis teaduskeskus Ahhaa. Aasta vabaühenduse tunnustuse sai MTÜ Peaasjad, aasta missiooniinimese tunnustuse Kätlin Rohilaid-Aljaste, aasta teo tiitli pälvis Kogukond Aitab, aasta avaliku võimu esindaja tunnustuse said riigikantselei ja rahandusministeerium, aasta ettevõtte tunnustuse pälvisid Jõhvi tehnoloogiakooli asutajad, aasta innustaja tunnustuse sai HK Unicorn Squad ja aasta pioneeri tunnustuse Rohetiiger.