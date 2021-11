Vabariigi valimiskomisjon asus seisukohale, et võimalikud rikkumised valimiste korraldamisel ei saanud mõjutada valimistulemust, sest Maardu linna valimiskomisjon luges hääled teist korda üle jaoskondade kaupa ning kandidaatidele antud hääled sisestati uuesti VIS-i. Häälte teistkordset lugemist ei ole kaebajad vaidlustanud ega viidanud ühelegi õigusnormile, mille vastu Maardu linna valimiskomisjon häälte ülelugemisel oleks eksinud.

Dmitri Trifonov ja valimisliit leidsid, et Maardu linna valimisjaoskonnas nr 3 toimusid hääletamise korraldamisel ja hääletamistulemuse kindlakstegemisel rikkumised, mis võisid oluliselt mõjutada hääletamistulemust ja mille tõttu tuleb hääletamistulemus Maardu linna valimisjaoskonnas nr 3 kehtetuks tunnistada.

